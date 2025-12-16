KKTC Atletizm Federasyonu Spor Koordinatörü Doç. Dr. Muzaffer Doğgün tarafından paylaşılan bilgilere göre, Girne Amerikan Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi ve KKTC millî atleti Mert Tut, önemli bir başarıya imza attı.

15 Aralık 2025 tarihinde, KKTC Atletizm Federasyonu tarafından Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen atletizm salon seçme baraj yarışlarında yarışan Mert Tut, U20 kategorisinde 200 metrede 21.99’luk derecesiyle birinci, 60 metrede ise 6.96’lık derecesiyle ikinci oldu.

Her iki branşta da kişisel en iyi derecelerini elde eden Mert Tut, bu sonuçlarla Türkiye barajını geçmeyi başardı.