KKTC Atletizm Federasyonu’na bağlı gelecek vaat eden atletler Ada Kafa ve Aslıhan Kandil, antrenörleri Hasan Maydon eşliğinde bugün, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gitti. İstanbul çıkışlı uçuşun ardından kafile, Bulgaristan’da bulunan Belmeken Kamp Merkezi’nde yoğun bir kamp dönemi geçirecek.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla Bulgaristan’ın önemli yüksek irtifa merkezlerinden biri olan Belmeken’de, 2050 metre rakımda gerçekleştirilecek kampın süresi 19–20 gün olarak planlandı. Kamp süresince sporcular, U18 Avrupa Şampiyonası ve U20 Dünya Şampiyonasına yönelik yoğun bir hazırlık programı uygulayacak.

Antrenör Hasan Maydon yönetiminde yapılacak kampın, sporcuların dayanıklılık, kondisyon ve müsabaka performanslarını üst seviyeye çıkarması hedefleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ayrılan ekip, bu önemli şampiyonalar öncesi en kritik hazırlık süreçlerinden birini Belmeken’de geçirecek.

Belmeken Kamp Merkezi, geçmiş yıllarda birçok milli takım ve üst düzey sporcunun tercih ettiği uluslararası bir kamp merkezi olarak biliniyor.