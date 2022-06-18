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Yiğitcan, İtalya'da finalde yarıştı

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Yiğitcan, İtalya'da finalde yarıştı
Milli Atletimiz Yiğitcan  Hekimoğlu, İtalya'nın Gresseto şehrinde dūzenlenen   Uluslararası "XVI INTERNATIONAL CITTA DI GRESSETO " Atletizm  yarışmasından  aldığı Özel Davet  ūzerine Olympic Stadium Carlo Zeccohini'de 100 mt yarışında  koşarak finale çıkma başarısını gösterdi.  Finalde ise 7. oldu. Final yarışı izleyenler arasında KKTC Roma temsilcisi Mustafa Davulcu'da bulundu.
Yiğitcan Hekimoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Her yarış bir tecrübe iyisiyle kötüsüyle italyada Final koşarak yarışmayı 7. Olarak bitirdim.
Doğruları ve yanlışları görerek yolumuza bir sonraki yarışlar için elimizden gelenin fazlasını yapmak için çalışmaya devam.
Destek veren herkese çok teşekkür ederim.
Bizleri burada yanlız bırakmayan KKTC Roma temsilcisi Sn.Mustafa Davulcuya çok teşekkür ederim."
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