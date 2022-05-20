Yiğitcan, ilk yarışına Bursa’da çıkıyor

Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu Türkiye’de sezonun ilk yarışına çıkmak için Bursa’ya gitti.

Birçok uluslararası atletinde katılacağı Bursa’daki olimpik deneme yarışında piste çıkacak olan Hekimoğlu, burada KKTC’yi temsil ederek 100m branşında rakipleriyle yarışacak.

Sezonu iyi bir derece ile açan Hekimoğlu derecesini geliştirerek adaya dönmek istiyor. Hekimoğlu cumartesi günü 16.00’da seçme 18.15 de final yarışacak.

