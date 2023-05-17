Üniversiteler Atletizmde DAÜ çifte şampiyon

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından 21. Üniversite Spor Oyunları kapsamında Lefkoşa Atatürk Stadyumu’nda organize edilen Atletizm Şampiyonası 16 Mayıs 2023 Salı günü tamamlandı.

Atletizm Şampiyonası’nda Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) hem kadınlarda hem de erkeklerde genel puanlamada birinci basamakta yer aldı. Kadınlarda DAÜ’nün ardından Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) yer alırken, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ise atletizm takımı genel puanlamada üçüncü oldu. Erkeklerde ise DAÜ’nün ardından Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ikinci sırada yer alırken, Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı.

