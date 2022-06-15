Triatlon heyecanı Kaplıca’da başlıyor

Triatlon Federasyonu“Cumhurbaşkanlığı Triatlon Yarışı” düzenliyor.
19 Haziran’da Kaplıca’da yer alacak organizasyon ‘sprint’ ve ‘olimpik’ mesafelerdeolacak.
Yarışın saat 07.00’de verilecek ilk startında olimpik mesafe sporcuları başlangıç yapacak. Sprint mesafesi için başlangıç saat 07.30’da verilecek.
Olimpik yarışta sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.
Sprint kategorisinde ise 750 metre yüzecektriatletler, parkuru 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometrelik koşunun ardından tamamlayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.