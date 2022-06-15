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Triatlon heyecanı Kaplıca’da başlıyor

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Triatlon heyecanı Kaplıca’da başlıyor
Triatlon Federasyonu“Cumhurbaşkanlığı Triatlon Yarışı” düzenliyor.
19 Haziran’da Kaplıca’da yer alacak organizasyon ‘sprint’ ve ‘olimpik’ mesafelerdeolacak.
Yarışın saat 07.00’de verilecek ilk startında olimpik mesafe sporcuları başlangıç yapacak. Sprint mesafesi için başlangıç saat 07.30’da verilecek.
Olimpik yarışta sporcular 1.5 kilometre yüzecek, 40 kilometre bisiklet sürecek ve ardından da 10 kilometre koşarak en hızlı şekilde finişe ulaşmaya çalışacak.
Sprint kategorisinde ise 750 metre yüzecektriatletler, parkuru 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometrelik koşunun ardından tamamlayacak.
 
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