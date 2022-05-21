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Taygun Türkiye ikincisi

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Taygun Türkiye ikincisi
Atletizmde genç yetenek Taygun Artan Özcihan, Kayseri’de düzenlenen Türkiye Liseler Atletizm Şampiyonası’nda 100 metre branşında Türkiye ikincisi oldu.
Bir süre önce ülkemizde düzenlenen Liseli Gençler Atletizm Şampiyonası finallerinde öğrenim gördüğü Girne Amerikan Koleji forması altında 100 ve 200 metrede birinci olan Taygun, Türkiye Liseler Atletizm Şampiyonası’nda ferdi olarak yarışmaya hak kazandı. Taygun 100 metre branşında elde ettiği 10.85’lik derecesi ile Türkiye ikincisi oldu. Bu sezon 100 metredeki en iyi derecesine imza atan Taygun, Pazar günü 200 metrede altın madalya hedefliyor.
 
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