Taygun'dan bir rekor daha

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde organize ettiği 2021-22 öğretim yılı Atletizm Gençler Eleme Yarışları elemelerin ikinci gününde Girne Amerikan Koleji adına yarışan Taygun Artan Özcihan, yeni 200 metre Lise Erkekler rekorunun sahibi oldu. -0.3 rüzgar ile serisinde 21.92 koşarak birinci olan Özcihan, aynı zamanda daha önce 22.05 ile Yiğitcan Hekimoğlu’na ait rekorun da yeni sahibi olmuş oldu.
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