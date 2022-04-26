Taygun'dan bir rekor daha

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde organize ettiği 2021-22 öğretim yılı Atletizm Gençler Eleme Yarışları elemelerin ikinci gününde Girne Amerikan Koleji adına yarışan Taygun Artan Özcihan, yeni 200 metre Lise Erkekler rekorunun sahibi oldu. -0.3 rüzgar ile serisinde 21.92 koşarak birinci olan Özcihan, aynı zamanda daha önce 22.05 ile Yiğitcan Hekimoğlu’na ait rekorun da yeni sahibi olmuş oldu.