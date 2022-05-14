Sıradaki organizasyon Kum Koşusu

Atletizm Federasyonu faaliyetlerine aralıksız devam ederken, bir ilk olacak müsabakayı da hayata geçiriyor. Federasyon 22 Mayıs Pazar günü Kum Koşusu düzenleyecek. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Noyanlar Group of Companies desteği ile yapılacak olan yarış 8 kilometre büyükler, 3 kilometre halk koşusu ve 1 kilometre çocuklar olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek. İskele’deLongBeachBabutsa Büfe’de saat 09.00’da başlayacak olan Kum Koşusu ile ilgili olarak kayıtların www.ktaf.org.tr adresinde bulunan linkten yapılacağı, ayrıca 0533 863 10 67 (Hasan Başaranel) ve 0533 832 59 14 (Tuncay İbrahimzade) numaralı telefonlardan irtibat kurabilecekleri belirtildi.
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