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Şehit Turgut Ortaokulu Türkiye dördüncüsü

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Şehit Turgut Ortaokulu erkek takımı Türkiye Ortaokullar Atletizm Şampiyonası’nda dördüncü oldu

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Şehit Turgut Ortaokulu Türkiye dördüncüsü
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final yarışlarında kızlarda ve erkeklerde çifte şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu’nda erkek takımı Türkiye dördüncüsü oldu.5x80 takımı kendilerine ait 5x80 metre rekorunu geliştirerek birincilik kürsüsüne çıktı. Takım sporcularından Çınar Akargöl ise gülle atmada Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Kız takımı ise genel sıralamayı sekizinci olarak tamamladı.
Rekoru geliştirdiler, birinci oldular
Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Ortaokullar Atletizm Finalleri’ne katılan Şehit Turgut Ortaokulu şampiyonluğu 100 metre engelli yarışında sporcunun şanssız bir şekilde düşmesi sonucu kaçırarak dördüncü oldu.
Ülkemizde ortaokullar 5x80 metre okullar rekorunun sahibi olan Şehit Turgut Ortaokulu erkek takımı, Diyarbakır’da 48.57 koşarak hem daha önce 48.76 olan rekorlarını yenilediler hem de birinci olarak kürsüye çıktılar. Takıma ödülünü öğretmenleri Hüseyin Eğitmen takdim etti.
Gülle atma branşında ise Çınar Akargöl elde ettiği 12.10’luk derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.
Şehit Turgut Ortaokulu erkek takımı genel sıralamada ise Türkiye dördüncüsü, kız takımı ise sekizinci olarak organizasyonu tamamladı.
 
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