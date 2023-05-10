Şehit Turgut Ortaokulu çifte şampiyon

Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Final Yarışları tamamlandı. Yarışlar sonunda elemelerde de ilk sırayı alan Şehit Turgut Ortaokulu kız ve erkek takımları, finalleri de ilk basamakta noktalayarak şampiyon oldu

Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Yıldızlar Atletizm Final Yarışları tamamlandı. Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca gerçekleştirilen yarışlar sonunda elemelerde de ilk sırayı alan Şehit Turgut Ortaokulu kız ve erkek takımları, finalleri de ilk basamakta noktalayarak şampiyon oldu.Kızlarda elemelerde de ikinci olan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ikinci olarak kürsüde yer alırken, Necat British College üçüncü, Bekirpaşa Lisesi dördüncü olarak kupa kazandı.Erkeklerde Yakın Doğu Koleji elemelerde olduğu gibi ikinci olurken, üçüncü Mehmetçik Ortaokulu ve dördüncü Çanakkale Ortaokulu oldu. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupaları takdim edildi. Final yarışları sonunda takım sıralamaları şu şekilde oluştu:YILDIZ KIZLAR TAKIM SIRALAMASI1. Şehit Turgut Ortaokulu 580 Puan2. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 564 Puan3. Necat British College (Girne) 563 Puan4. Bekir Paşa Lisesi Orta Bölümü 503 Puan5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 498 Puan6. Levent Kolej 482 Puan7. Çanakkale Ortaokulu 477 PuanYILDIZ ERKEKLER TAKIM SIRALAMASI1. Şehit Turgut Ortaokulu 595 Puan2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 526 Puan3. Mehmetçik Ortaokulu 499 Puan4. Çanakkale Ortaokulu 496 Puan5. Lapta Yavuzlar Lisesi Orta Bölümü 490 Puan6. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji 445 Puan7. Türk Maarif Koleji 365 Puan8. İrsen Küçük Ortaokulu 103 Puan