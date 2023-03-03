Sakallı ve Tuna, Avrupa Şampiyonası açılış törenine katıldı

Şampiyonanın açılış töreninde KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu üyesi Berk Tuna da, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun resmi davetiyle hazır bulundular

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, dün gerçekleşen resmi açılış töreniyle başladı. Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonanın açılış töreni, Ataköy Arena'da gerçekleştirildi.

Şampiyonanın açılış töreninde KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu üyesi Berk Tuna da, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun resmi davetiyle yer aldı.

Şampiyonaya katılan 47 ülkenin bayraklarının salona girmesiyle başlayan törende, bayrakları taşıyanlar Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle siyah tişört giyerken, tişörtlerin üzerindeki harflerle de "Türkiye tek yürek" mesajı verildi. Depremde hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Avrupa Atletizm Federasyonu Başkanı DobromirKaramarinov konuşma yaparak tüm yarışmacılara başarılar diledi.

REKORTMEN ESKİ MİLLİ SPORCULARLA HASRET GİDERDİLER

KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve yönetim kurulu üyesi Berk Tuna şampiyonanın ilk gününde Halil Akkaş, NagihanKaradere, Nevin Yanıt, İhsan Alptekin, Levent Ateş ve Serhat Polat gibi eski rekortmen milli sporcularla da bir araya gelerek hasret giderdi.

Sakallı ve Tuna, kendi dönemlerinde birlikte yarıştıkları arkadaşlarıyla Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nı birlikte takip ettiler.

İKİLİ TEMASLAR YAPILACAK

Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, Avrupa Şampiyonası süresince 47 ülkenin yer aldığı şampiyonada diğer ülke yetkilileri ile de görüşerek ikili ilişkilerin geliştirilmesi için önemli temaslar kuracak.

HEYECAN 5 MART’A KADAR SÜRECEK

Şampiyona, erkekler ve kadınlar 800 metre elemeleriyle start alırken ilk gün kadınlar yüksek atlama, erkekler 3 adım atlama, erkekler ve kadınlar gülle atma, kadınlar 3.000 metre ve erkekler 1.500 metre elemeleri yapıldı. 5 Mart’a kadar devam edecek olan şampiyonada dün sabah seansı müsabakaları tamamlanırken akşam seansında ise 6 kategoride final müsabakaları yapıldı ve madalyalar sahiplerini buldu.



