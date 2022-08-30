Reşat Oğuz’dan, Taygun’a anlamlı tebrik

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen U20 Atletizm Ligi’nde üç rekor birden kıran Taygun Artan Özcihan, 200 metre branşında elde ettiği 20.96’lık dereceyle bu branşta 21 saniyenin altına inen ilk Kıbrıslı Türk atlet oldu. Taygun, 24 yıl önce rekortmen atlet Reşat Oğuz’un 21.04’lük rekorunu da kırma başarısı gösterirken, Oğuz’dan Taygun’a anlamlı bir tebrik geldi.

Sosyal medya hesabından Taygun’un elde ettiği başarıyı tebrik eden Reşat Oğuz, “Taygun’un çok daha iyi dereceler yapıp dünya platformunda boy göstermesini heyecanla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Rekortmen atlet Reşat Oğuz’un Taygun’un rekorunu kırması ile ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:

“24 yıllık 200 metre rekorumu kıran Taygun Dervish’i ve antrenörü sevgili dostum Celal Keleş’i gönülden kutlarım. 1998’de 21.04’lük derecem 13 yıl Türkiye rekoru olarak kalmıştı. Daha sonra Türkiye’de bu rekor kırılınca, bu zamana kadar Kıbrıs Türk rekoru olarak kalmaya devam etti. Şimdi ise bu rekoru 20.96’ya çeken bu yetenekli ve spor ahlakı olan genç Taygun’un çok daha iyi dereceler yapıp, dünya platformunda boy göstermesini heyecanla bekliyorum. Başarılar dilerim.”

