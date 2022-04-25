Nisan Şakası triatlonu nefes kesti

Triatlon Federasyonu himayelerinde Ares Spor Kulübü tarafından organize edilen ve bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen Nisan Şakası Triatlon yarışı Tatlısu’da gerçekleşti

Ülkemizin en büyük triatlon yarışı olan Nisan Şakası Triatlonu 2 yıl aradan sonra yeniden gerçekleştirildi. Yüzme, bisklet ve koşu parkurlarının ardı ardına geçildiği triatlon yarışının en zorlu ikinci mesafe yarışı olan “Orta Mesafe Triatlonu”nuTatlıusu Zambak Tatil Köyünde gerçekleşti.

Pandemi nedeni ile son 2 yıldır gerçekleştirilemeyen bu büyük yarış Ares Spor Kulübü tarafından organize edildi. Bu yıl ilk kez sprint ve olimpik mesafenin de koşulduğu Nisan Şakası Triatlonu’na toplam 104 kişi kayıt yaptırmıştı. Sporcular orta mesafede 1.9kilometre yüzdü, 90 kilometre bisiklet sürdü, 21.1 kilomtre koştu. Olimpik mesafedeki sporcular 1.5 kilometre yüzdü, 40 kilometre bisiklet sürdü, 10 kilometre koştu. Sprint mesafede ise sporcular 750 metre yüzdü, 20 kilometre bisiklet sürdü, 5 kilometre koşarak fiişe ulaştı.

Takım halinde yarışan sporcularla birlikte toplamda 88 kişinin finiş gördüğü yarışmada orta mesafenin en hızlısı Buğra Korahan oldu. Orta mesafe kadınlarda birinciliği Aslı Simay Yazıcı elde etti. Orta mesafe takımlarda ise Doğukan-İlker-Cemal üçlüsü finişe en hızlı ulaşan takım oldu.

Nisan Şakası’nda olimpik mesafenin en hızlısı ise Emre Özbilge oldu. Olimpik kadınlarda ise Melda Ünal finişe ulaşarak ödülünü almayı başaran sporcu oldu.

Olimpik takım yarışında Tuğcan-Buğra-Veli üçlüsü finişe en hızlı ulaşan takımı oluşturdu. Sprint mesafenin en hızlısı Berk Bağrıkara olurken sprint kadınlar birinciliğini Mine Devrim elde etti.

Ares Spor Kulübü, Tüfekçi Spor Kulübü, Aspava Spor Kulübü, ferdi sporcular, Türkiye’den ve üçüncü ülkelerden gelen sporcuların katılımı ile gerçekleşen yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

ÖDÜLLER TATAR VE ORÇAN TARAFINDAN VERİLDİ

Nisan Şakası Triatlon Yarışı sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başarılı olan sporcuları kutladı ve Nisan Şakası Triatlonu’nun en zorlu mesafesi olan orta mesafede dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarışa ev sahipliği yapan Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan’ın da yer aldığı ödül töreninde Başkan Orçan da başarılı sporculara ödül takdim etti ve kendilerini kutladı.



YARIŞ SONUÇLARI ŞÖYLE:

Orta Mesafe Triatlon Kadın

1. Aslı Simay Yazıcı 5:45:22

2. AyşaKüçükakça 6:30:42



Orta Mesafe Triatlon Erkek

1. Buğra Korahan 5:05:52

2. Hüseyin Arhan 5:21:35

3. AndreyPolyakov 5:25:55

4. Emre Yazıcı 5:45:22

5. Kemal Elektrikçi 5:58:35

6. Erim Debreli 5:58:51

7. Duygun Yurteri 6:12:39

8. Erkan Uyar 6:18:47

9. Yankı Karadağlı 6:38:37

10. Serkan Benzinci 7:10:10



Orta Mesafe Triatlon – Takım

1. Doğukan-İlker-Cemal 4:16:48

2. Hasan-Sevket-Halil 4:33:40

3. Umut-Ekin-Aylar 5:18:03

4. Begenç-Yaşar-Feyza 5:24:05

5. Aytun-Cemal-Ismail 5:49:13

6. Cagan-Murat Mehrübe 6:41:47



Olimpik Triatlon – Kadın

1. Melda Ünal 3:05:23



Olimpik Triatlon – Erkek

1. Emre Özbilge 2:35:55

2. Kemal Taşçı 2:57:53

3. Utku Sakir 3:06:29

4. Ferhat Bakay 3:13:57

5. Teoman İbili 3:17:11



Olimpik Triatlon – Takım

1. Tuğcan-Buğra-Veli 2:08:06

2. Raif-Bora-Eser 2:15:18

3. Mustafa-Mehmet-Arif 2:24:18

4. İlayda-Fuat 2:25:23

5. Tolgu-Arif-Erim 2:26:42

6. Hasan-Kalender-Osman 2:30:42

7. Erman-Edis-Mert 2:38:52

8. Seval-Hasan-Demir 2:42:03

9. Nermin-Mehmet-Mustafa 2:54:38

10. Fezile-Burak-Zihni 3:00:15



Sprint Triatlon – Kadın

1. Mine Devrim 1:26:22

2. Yelena Petrova 1:31:17

3. Püren Eda Gözer 1:34:00

4. Nuran Oze 1:44:15

5. Emine Sevil Demirkıran 1:54:21



Sprint Triatlonu – Erkek

1. Berk Bağrıkara 1:09:26

2. Ekrem Kaide 1:14:37

3. Enis Alçıcı 1:14:52

4. Şevki Ahçıhoca 1:15:03

5. HeorhiiHerasymenko 1:16:15

6. Yusufcan Şensoy 1:21:39

7. Ahmet Erden 1:22:33

8. Dinçer Söföroğlu 1:23:34

9. Görkem Özbilen 1:24:17

10. AlexeyShchukin 1:25:12

11. Osman Sarper 1:25:55

12. AyerAlcıcı 1:29:06

13. Anıl Can Aydoğdu 1:30:11

14. Özgü Özyiğit 1:30:24

15. Ahmet İskender 1:32:07

16. Muhammed Hizan 1:32:26

17. Asaf Yiğittürk 1:32:26

18. Mahmut Fehmioğlu 1:33:37

19. TeyfikÖztümen 1:36:00

20. Erhan Ünal 1:42:17

21. Hüseyin Sayıl 1:47:24

22. Hilmi Numan 1:53:20

23. Irmak Solmaz 1:54:24

24. Tunç Berk Sarı 4:03:54

