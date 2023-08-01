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Mukavemet Yol Koşusu, Hakan Tazegül’ün

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16 km’lik mukavemet yol koşusunda, genel klasmanda birinci Hakan Tazegül, ikinci Yusuf Gökalp, üçüncü Marvan Muhammet; kadınlar genel klasmanda birinci Suna Evran Elmas, ikinci Esra Kaya, üçüncü Melda Ünal oldu

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Mukavemet Yol Koşusu, Hakan Tazegül’ün
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleneksel olarak düzenlenen Yol Koşusu gerçekleştirildi. Mukavemet Yol Koşusu adıyla yapılan koşu saat 06.00’da Boğazköy – Güvenlik Kuvvetleri Karargahı önünden başladı. Atletler 16 kilometrelik parkurda mücadele etti. Zorlu bir yarışa sahne olan koşu Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı Mücahitler Derneği önünde tamamlandı.
16 km’lik mukavemet yol koşusunda, genel klasmanda birinci Hakan Tazegül, ikinci Yusuf Gökalp, üçüncü Marvan Muhammet; kadınlar genel klasmanda birinci Suna Evran Elmas, ikinci Esra Kaya, üçüncü Melda Ünal, takım klasmanında da birinci Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, ikinci Erbulut, üçüncü de Ares Spor Kulübü geldi.
Koşuculara ödüllerini, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel takdim etti.
 
 
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