Mukavemet Koşusu şenlik havasında yapılacak

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleneksel Yol Koşusu da yapılacak. Mukavemet Yol Koşusu adıyla yarın yapılacak yarışın başlangıcı saat 06.00’da Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’den verilecek.

16 kilometrelik parkurda geçecek yarışta atletler mücadeleyi, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlayacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın koşuyu şenlik havasında yapma kararı aldığı bu nedenle resmi derecelendirme yapılmayacağı bildirildi.



