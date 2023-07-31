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Mukavemet Koşusu şenlik havasında yapılacak

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Mukavemet Koşusu şenlik havasında yapılacak
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde geleneksel Yol Koşusu da yapılacak. Mukavemet Yol Koşusu adıyla yarın yapılacak yarışın başlangıcı saat 06.00’da Güvenlik Kuvvetleri Karargahı-Boğazköy’den verilecek.
16 kilometrelik parkurda geçecek yarışta atletler mücadeleyi, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği önünde tamamlayacak.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın koşuyu şenlik havasında yapma kararı aldığı bu nedenle resmi derecelendirme yapılmayacağı bildirildi.
 
 
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