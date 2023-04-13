Long Beach Run 16 Nisan’da

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören LongBeach Run organizasyonunun ikincisi Pazar günü yapılıyor

Noyanlar Group of Companies ana sponsorluğunda, İskele Belediyesi, KKTC Atletizm Federasyonu, Larnaka Gençler Birliği, VeloSpeed ve HubPropertyInvestment sponsorluğunda LongBeach Run organizasyonu 16 Nisan 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Organizasyon 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre kategorilerinin yanı sıra 3 kilometre halk koşusu, 1 kilometre çocuk koşusu kategorilerinde yapılacak.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören LongBeach Run organizasyonundan elde edilecek gelir Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak.

BAŞLANGIÇ SAATLERİ

Üç kategoride gerçekleştirilecek yarışın kategorilerinin başlangıç saatleri de duyuruldu. Yarışın 21 kilometre kategorisi sabah 08.15’te, 10 kilometre kategorisi 08.30’da ve 5 kilometre kategorisi 08.00’de başlayacak. 3 kilometre halk koşusu ise saat 11.15’te start alacak.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Yarışa kayıtlar devam ederken kayıt ve detaylı bilgi için www.runiskele.com internet sayfası ve www.instagram.com/longbeachrun sosyal medya hesabından irtibata geçilebilecek.

Türkiye’den iyi dereceye sahip sporcuların katılım göstereceği LongBeach Run organizasyonunda ayrıca daha önce Türkiye 400 metre engelli rekorunu kıran, Survivor’da yarışan NagihanKaradere de yarışmaya katılarak destek verecek. KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı açıklamada özellikle geliri Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlanacak LongBeach Run yarışına 7’den 70’e tüm halkın davetli olduğunu belirtti.



