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Liseli Gençler Atletizm Finallerinde şampiyonlar belirlenecek

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Sekiz erkek, yedi kız takımı ve ferdi sporcunun katılımı ile organize edilen finallerin ilk gününde erkeklerde ve kızlarda Kurtuluş Lisesi takım sıralamasını ilk basamakta tamamladı

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Liseli Gençler Atletizm Finallerinde şampiyonlar belirlenecek
Okul sporlarında atletizm heyecanı devam ederken sıra Liseli Gençler Atletizm Finalleri’ne geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı Liseli Gençler Atletizm Finalleri, Atatürk Stadı’nda dün (11 Mayıs Çarşamba) başladı.
Sekiz erkek, yedi kız takımı ve ferdi sporcunun katılımı ile organize edilen finallerin ilk gününde erkeklerde ve kızlarda Kurtuluş Lisesi takım sıralamasını ilk basamakta tamamladı. Bugün (12 Mayıs Perşembe) yapılacak olan son gün yarışlarının ardından şampiyonlar belirlenecek. İlk gün oluşan takım sıralamaları şu şekilde:
 
Genç Erkek Takım Sıralaması
1. Kurtuluş Lisesi                           453 Puan
2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)   447 Puan
3. Namık Kemal Lisesi                  436 Puan
4. Erenköy Lisesi                            413 Puan
5. Girne Amerikan Koleji                        364 Puan
6. Karpaz Meslek Lisesi                363 Puan
7. Hala Sultan İlahiyat Koleji      356 Puan
8. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 312 Puan
 
Genç Kızlar Takım Sıralaması
1. Kurtuluş Lisesi                           234 Puan
2. Güzelyurt Türk Maarif Koleji            227 Puan
3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)   213 Puan
4. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 210 Puan
5. Namık Kemal Lisesi                  206 Puan
6. Hala Sultan İlahiyat Koleji      189 Puan
7. Erenköy Lisesi                            125 Puan
8. Ferdi                                            50 Puan
 
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