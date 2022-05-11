Liseli Gençler Atletizm Finallerinde şampiyonlar belirlenecek

Sekiz erkek, yedi kız takımı ve ferdi sporcunun katılımı ile organize edilen finallerin ilk gününde erkeklerde ve kızlarda Kurtuluş Lisesi takım sıralamasını ilk basamakta tamamladı

Okul sporlarında atletizm heyecanı devam ederken sıra Liseli Gençler Atletizm Finalleri’ne geldi. Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı Liseli Gençler Atletizm Finalleri, Atatürk Stadı’nda dün (11 Mayıs Çarşamba) başladı.

Sekiz erkek, yedi kız takımı ve ferdi sporcunun katılımı ile organize edilen finallerin ilk gününde erkeklerde ve kızlarda Kurtuluş Lisesi takım sıralamasını ilk basamakta tamamladı. Bugün (12 Mayıs Perşembe) yapılacak olan son gün yarışlarının ardından şampiyonlar belirlenecek. İlk gün oluşan takım sıralamaları şu şekilde:



Genç Erkek Takım Sıralaması

1. Kurtuluş Lisesi 453 Puan

2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 447 Puan

3. Namık Kemal Lisesi 436 Puan

4. Erenköy Lisesi 413 Puan

5. Girne Amerikan Koleji 364 Puan

6. Karpaz Meslek Lisesi 363 Puan

7. Hala Sultan İlahiyat Koleji 356 Puan

8. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 312 Puan



Genç Kızlar Takım Sıralaması

1. Kurtuluş Lisesi 234 Puan

2. Güzelyurt Türk Maarif Koleji 227 Puan

3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 213 Puan

4. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 210 Puan

5. Namık Kemal Lisesi 206 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji 189 Puan

7. Erenköy Lisesi 125 Puan

8. Ferdi 50 Puan

