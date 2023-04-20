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Kurtuluş Lisesi ve YDK şampiyon

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Şampiyon Melekler Gençler Atletizm Finalleri 18-19 Nisan tarihlerinde yapıldı. Genç kızlarda Kurtuluş Lisesi, genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu

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Kurtuluş Lisesi ve YDK şampiyon
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Milli Eğitim Bakanlığı ile KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2022-2023 öğretim yılı Şampiyon Melekler Gençler Atletizm Finalleri 18-19 Nisan tarihlerinde Atatürk Stadı’nda düzenlendi. Genç kızlarda Kurtuluş Lisesi, genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji şampiyon oldu. Finallerde ilk üç içerisine giren takımlar aynı zamanda geçtiğimiz hafta düzenlenen eleme yarışlarında da ilk üç sırayı almıştı.
Genç kızlarda ikinci Yakın Doğu Koleji, üçüncü ise Namık Kemal Lisesi oldu. Genç erkekler ikinciliğini Kurtuluş Lisesi’nin elde ettiği finallerde üçüncülük kupasını kaldıran taraf ise Bülent Ecevit Anadolu Lisesi oldu. Finaller sonunda takım sıralamaları şu şekilde oluştu:


Genç Kızlar Takım Sıralaması      Puan
1. Kurtuluş Lisesi                            586
2. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       535
3. Namık Kemal Lisesi           428
4. Girne Amerikan Koleji                 371
5. Lefkoşa Türk Lisesi                     332
6. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi       317
7. Erenköy Lisesi                             309
8. Türk Maarif Koleji                       262
 
Genç Erkekler Takım Sıralaması  Puan
1. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       828
2. Kurtuluş Lisesi                            807
3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi       755
4. Erenköy Lisesi                             754
5. Lefke Gazi Lisesi                          751
6. Namık Kemal Lisesi           726
7. Lefkoşa Türk Lisesi                     710
8. Hala Sultan İlahiyat Koleji                    636
9. Ferdi                                   158
 
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