banner913
banner932
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
Macila, Güney’de şampiyonluğu garantiledi
8 0
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
Mutluyaka’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.. Yol trafiğe kapatıldı
129 0
 
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
28. Geleneksel Alev Kayası Yayla Festivali 17 Eylül Pazar Alevkayası piknik alanında...
19 0
Küçük okçular hedefe attı
Küçük okçular hedefe attı
13 0
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
Ülke genelinde trafik denetimleri yapıldı
17 0
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
Yılmazköy-Serhatköy arasında zincirleme kaza…1'i ağır 3 yaralı
102 0
“Gündemde kurultay yok”
“Gündemde kurultay yok”
16 0
banner964

Kemal ve Hüseyin en zoru başardılar

banner476

Kemal Elektrikçi yarışı 12 saat 10 dakikada bitirirken, koşu parkurunda sağlık sorunları yaşayan Hüseyin Arhan pes etmedi ve 13 saat 40 dakikada kırmızı halıdan geçerek Ironman dünya şampiyonası madalyasının sahibi oldu

banner974
Kemal ve Hüseyin en zoru başardılar
banner971
Triatlon sporunun en zorlu ve en prestijli yarışı “Ironman”de dünya şampiyonası yarışı Fransa, Nice kentinde gerçekleşti.
Dünyanın en iyi triatletlerinin yer aldığı yarışta 17 farklı ülkeden, 3000 sporcun mücadele etti.
40 yıldır Havai Kona’da yapılan Ironman Dünya Şampiyonası ilk kez Avrupa’ya taşındı ve Fransa Nice’te ilk kez gerçekleşen Ironman Dünya Şampiyonasında, ülkemizden Arestriatletleri Hüseyin Arhan ve Kemal Elektrikçi de mücadele etti.
BİR İLKE İMZA ATTILAR
3.8 kilometre yüzme ile başlayan yarış, daha sonra 2500 metre yüksekliğe ulaşan toplam 180 kilometrelik bisiklet parkuru ile devam etti. Son olarak da 42.2 kilometrelik koşu parkurunda mücadele eden sporcular binlerce vatandaşın takip ettiği yarışta finişe ulaşmayı başardı ve bir ilke imza attılar.
Kemal Elektrikçi yarışı 12 saat 10 dakikada bitirirken, koşu parkurunda sağlık sorunları yaşayan Hüseyin Arhan pes etmedi ve 13 saat 40 dakikada kırmızı halıdan geçerek Ironman dünya şampiyonası madalyasının sahibi oldu.
Nice’teki yarışı kazanan ve 2023 Ironman Dünya Şampiyonu olan Fransız triatlet Sam Laidlow yarışı 8 saat 6 dakikada bitirirken, Ironman efsaneleri arasına giren, kariyerinde 3 dünya şampiyonluğunu bulunan Alman triatlet Jan Frodeno bu yarış ile kariyerini noktaladı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.