İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca yer alan yer alan final heyecanı sonunda ilkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), erkeklerde Levent Primary İlkokulu şampiyon olurken,Ortaokul kızlar ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, ikinci günde elde ettiği sonuçlarla çifte şampiyonluk sevinci yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı İlkokullu Küçükler ve Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final yarışları tamamlandı.

Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca yer alan yer alan final heyecanı sonunda ilkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), erkeklerde Levent Primary İlkokulu şampiyon oldu.

Kızlarda ikinci Levent Primary İlkokulu, üçüncü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu oldu.

Erkekler ikinciliği Şht. Hasan Cafer İlkokulu’na giderken, üçüncü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu oldu.

ŞTO’DAN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK

Ortaokul kızlar ve erkeklerde ilk günü lider olarak tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu, ikinci günde elde ettiği sonuçlarla çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kızlar ve erkeklerde ikinci Çanakkale Ortaokulu olurken, kızlar üçüncüsü Bekirpaşa Lisesi, erkekler üçüncüsü ise 19 Mayıs Türk Maarif Koleji orta bölümü oldu.

LEVENT’TEN ÇİFTE REKOR

İlkokul finallerinde Levent Primary İlkokulu daha önce seçmelerde kırdığı 5x60 rekorlarını yeniden kırdı. Levent Primary İlkokulu erkeklerde 43.98, kızlarda ise 44.17’lik dereceleri ile rekor kırma sevinci yaşadı. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Final yarışlarında oluşan genel takım sıralamaları şu şekilde:



İlkokul Kızlar Takım Sıralaması

1. Necat British İlkokulu (Girne) 346 Puan

2. Levent Primary İlkokulu 320 Puan

4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 293 Puan

3. Kurtuluş İlkokulu 265 Puan

5. Yakın Doğu İlkokulu 261 Puan

6. Lefke İstiklal İlkokulu 248 Puan

7. Şht. İlker Karter İlkokulu 214 Puan

8. Ferdi 58 Puan



İlkokul Erkekler Takım Sıralaması

1. Levent Primary İlkokulu 302 Puan

2. Şht. Hasan Cafer İlkokulu 272 Puan

3. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 267 Puan

4. Yakın Doğu İlkokulu 261 Puan

5. Lapta İlkokulu 220 Puan

6. Lefke İstiklal İlkokulu 201 Puan

7. Mormenekşe İlkokulu 190 Puan

8. Yeni Boğaziçi İlkokulu 152 Puan



Ortaokul Kızlar Takım Sıralaması

1. Şht. Turgut Ortaokulu 559 Puan

2. Çanakkale Ortaokulu 521 Puan

3. Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü 496 Puan

4. Oğuz Veli Ortaokulu 471 Puan

5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 469 Puan

6. Erenköy Lisesi Orta Bölümü 425 Puan

7. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 402 Puan

8. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü 344 Puan



Ortaokul Erkek Takım Sıralaması

1. Şht. Turgut Ortaokulu 620 Puan

2. Çanakkale Ortaokulu 568 Puan

3. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü 539 Puan

4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 534 Puan

5. Türk Maarif Koleji 513 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji Orta Bl. 437 Puan

7. Atleks Sanverler Ortaokulu 192 Puan

8. Ferdi 268 Puan

