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İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi

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Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca yer alan yer alan final heyecanı sonunda ilkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), erkeklerde Levent Primary İlkokulu şampiyon olurken,Ortaokul kızlar ve erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu, ikinci günde elde ettiği sonuçlarla çifte şampiyonluk sevinci yaşadı

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İlkokul ve ortaokul şampiyonları belirlendi
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı İlkokullu Küçükler ve Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final yarışları tamamlandı.
Lefkoşa, Atatürk Stadı’nda iki gün boyunca yer alan yer alan final heyecanı sonunda ilkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), erkeklerde Levent Primary İlkokulu şampiyon oldu.
Kızlarda ikinci Levent Primary İlkokulu, üçüncü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu oldu.
Erkekler ikinciliği Şht. Hasan Cafer İlkokulu’na giderken, üçüncü Güzelyurt Özgürlük İlkokulu oldu.
ŞTO’DAN ÇİFTE ŞAMPİYONLUK
Ortaokul kızlar ve erkeklerde ilk günü lider olarak tamamlayan Şehit Turgut Ortaokulu, ikinci günde elde ettiği sonuçlarla çifte şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kızlar ve erkeklerde ikinci Çanakkale Ortaokulu olurken, kızlar üçüncüsü Bekirpaşa Lisesi, erkekler üçüncüsü ise 19 Mayıs Türk Maarif Koleji orta bölümü oldu.
LEVENT’TEN ÇİFTE REKOR
İlkokul finallerinde Levent Primary İlkokulu daha önce seçmelerde kırdığı 5x60 rekorlarını yeniden kırdı. Levent Primary İlkokulu erkeklerde 43.98, kızlarda ise 44.17’lik dereceleri ile rekor kırma sevinci yaşadı. Müsabakaların ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.
Final yarışlarında oluşan genel takım sıralamaları şu şekilde:
 
İlkokul Kızlar Takım Sıralaması
1. Necat British İlkokulu (Girne)     346 Puan
2. Levent Primary İlkokulu              320 Puan
4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu       293 Puan
3. Kurtuluş İlkokulu                        265 Puan
5. Yakın Doğu İlkokulu                   261 Puan
6. Lefke İstiklal İlkokulu                  248 Puan
7. Şht. İlker Karter İlkokulu            214 Puan
8. Ferdi                                   58 Puan
 
İlkokul Erkekler Takım Sıralaması
1. Levent Primary İlkokulu              302 Puan
2. Şht. Hasan Cafer İlkokulu           272 Puan
3. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu       267 Puan
4. Yakın Doğu İlkokulu                   261 Puan
5. Lapta İlkokulu                             220 Puan
6. Lefke İstiklal İlkokulu                  201 Puan
7. Mormenekşe İlkokulu                  190 Puan
8. Yeni Boğaziçi İlkokulu                152 Puan
 
Ortaokul Kızlar Takım Sıralaması
1. Şht. Turgut Ortaokulu                 559 Puan
2. Çanakkale Ortaokulu                   521 Puan
3. Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü     496 Puan
4. Oğuz Veli Ortaokulu                    471 Puan
5. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       469 Puan
6. Erenköy Lisesi Orta Bölümü       425 Puan
7. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 402 Puan
8. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü      344 Puan
 
Ortaokul Erkek Takım Sıralaması
1. Şht. Turgut Ortaokulu                 620 Puan
2. Çanakkale Ortaokulu                   568 Puan
3. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü      539 Puan
4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)       534 Puan
5. Türk Maarif Koleji                       513 Puan
6. Hala Sultan İlahiyat Koleji Orta Bl. 437 Puan
7. Atleks Sanverler Ortaokulu         192 Puan
8. Ferdi                                   268 Puan
 
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