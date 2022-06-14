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Hekimoğlu'na uluslararası özel davet

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Hekimoğlu'na uluslararası özel davet
Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, İtalya' nın Grosseto şehrinde düzenlenecek olan;  “XVI INTERNATIONAL CİTTA Dİ GROSSETO" Atletizm  Yarışmasına özel davet alarak bugün İtalya ‘ya  gitti.
Yiğitcan Hekimoğlu, Olympic Stadium Carlo  Zeccchini Stadyumu’nda16 Haziran 2022 perşembe  günü   100m de piste çıkarak, önce seçme serisi ardından Final yarışmasına katılarak burada güçlü rakipleriyle yarışacak.
Elit Sprinter, aynı zamanda Romanya' da düzenlenecek  Balkan Şampiyonası kadrosunda da yer alıyor.
Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, bu tür Uluslararası yarışmaların performans ve Uluslararası temaslar adına önemli olduğunu burada güçlü rakipleriyle yarışmak performansını geliştirebileceğini vurgulayarak destek veren herkese çok teşekkür etti.
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