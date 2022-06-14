Hekimoğlu'na uluslararası özel davet

Milli Atlet Yiğitcan Hekimoğlu, İtalya' nın Grosseto şehrinde düzenlenecek olan; “XVI INTERNATIONAL CİTTA Dİ GROSSETO" Atletizm Yarışmasına özel davet alarak bugün İtalya ‘ya gitti.Yiğitcan Hekimoğlu, Olympic Stadium Carlo Zeccchini Stadyumu’nda16 Haziran 2022 perşembe günü 100m de piste çıkarak, önce seçme serisi ardından Final yarışmasına katılarak burada güçlü rakipleriyle yarışacak.Elit Sprinter, aynı zamanda Romanya' da düzenlenecek Balkan Şampiyonası kadrosunda da yer alıyor.Milli atletimiz Yiğitcan Hekimoğlu, bu tür Uluslararası yarışmaların performans ve Uluslararası temaslar adına önemli olduğunu burada güçlü rakipleriyle yarışmak performansını geliştirebileceğini vurgulayarak destek veren herkese çok teşekkür etti.