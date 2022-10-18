Haspolat İlkokulu da ‘İYİ Kİ'lerimiz için koşacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği Armani Exchange ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde İYİ Kİ'lerimiz olan yaşlılarımız için düzenlenecek Lefkoşa Maratonu’na Haspolat İlkokulu öğretmenleri de katılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği ve ülkemizin en önemli sportif markalarından biri olan Lefkoşa Maratonu, 23 Ekim Pazar günü koşuluyor.

Armani Exchange ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek ve ülkemizin tek AIMS sertifikalı (Uluslararası Maratonlar ve Mesafe Koşuları Birliği) Lefkoşa Maratonu kayıtları devam ediyor.

İYİ Kİ'lerimiz olan yaşlılarımız için düzenlenecek olan maratondan elde edilecek gelir yaşam merkezi için kullanılacak. Kayıt rekorunun kırıldığı Lefkoşa Maratonuna, Haspolat İlkokulu öğretmenleri de katılacak.Haspolat İlkokulu müdürü Hatice Kuluma, müdür muavini Hediye Sucuoğlu ve öğretmenler maratona kayıtlarını yaptırdılar.

Lefkoşa Maratonu’nda 3 ayrı kategorideki yarışların başlama saatleri de netleşti. 10 kilometre yarışı 23 Ekim Pazar günü saat 07.30’da başlayacak. 21 kilometre yarışı ise aynı gün saat 07.45’te start alacak. 4 kilometre halk koşusunun başlama saati ise 10.30 olacak.

Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenlere ödüllerinin verileceği etkinlik yine aynı günün akşamında saat 19.00’da Büyük Han’da gerçekleştirilecek.

