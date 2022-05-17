Hasan Ruso ölüm yıldönümünde anıldı

Atletizm Federasyonu’nun eski başkanlarından Hasan Ruso, ölümünün 17. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Lefkoşa kabristanlığında yer alan törene Hasan Ruso’nun ailesi, Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve sevenleri katıldı.

Törende konuşma yapan Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, Hasan Ruso’nun atletizme büyük emekleri olduğuna vurgu yaptı. Hasan Ruso’nun atletizmin gelişme sürecinde ayakta tutan temellerini attığını belirten Sakallı, onun yetiştirdiği isimlerin halen atletizmin içerisinde yer aldığını ifade ederken, kendisini rahmetle andıklarını dile getirdi.

17 Mayıs 2005 tarihinde aramızdan ayrılan Hasan Ruso, 1978-1996 yılları arasında Atletizm Federasyonu başkanlık görevini 18 yıl boyunca sürdürmüştü.

