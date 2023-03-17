Hasan Ruso anısına yarıştılar

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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Atletizmde 13. Hasan Ruso Yarışlarında ilk gün tamamlandı
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Hasan Ruso anısına yarıştılar

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Atletizmde geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 13.’sü yapılan Hasan Ruso Yarışları sona erdi. Yıldız kızlardaLevent Koleji, Yıldız erkeklerde Türk Maarif Koleji, Genç Kızlarda Kurtuluş Lisesi, Genç Erkeklerde ise Yakın Doğu Koleji birinciliği elde etti

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Hasan Ruso anısına yarıştılar
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Atletizm Federasyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen Hasan Ruso Yarışları gerçekleştirilen ikinci gün yarışlarının ardından tamamlandı. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde, gelecek ay yapılacak yarışlar öncesi okulların son durumunu görme adına deneme niteliği taşıyan yarışlar federasyona uzun yıllar başkan olarak hizmet veren Hasan Ruso’nun anısına 13. kez organize edildi.
İkinci gün yarışları sonunda yıldız kızlarda Levent Kolej, yıldız erkeklerde Türk Maarif Koleji, genç kızlarda Kurtuluş Lisesi ve genç erkeklerde Yakın Doğu Koleji takım sıralamasında birinci olma başarısı gösterdi. Yarışmalar ve kupa töreninde dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve kupaları Hasan Ruso’nun ailesi ile Atletizm Federasyonu yetkilileri tarafından takdim edildi. Yarışların ikinci gününde alınan neticeler ve oluşan takım sıralamaları şöyle:
 
Yıldız Kızlar
1500 metre
1. Ada Kafa (Ferdi) 5:41.16
2. Girne U. Yerebakan (Levent Kolej) 6:03.10
3. İrem Erenay (TMK) 6:33.45
Yüksek atlama
1. Özden Öztümen (Ferdi) 1.34
2. Dünya Öymen (Levent Kolej) 1.25
3. SophieJaneHerd (NBC Lefkoşa) 1.25
5x60 metre bayrak
1. Levent Kolej 1:01.50
2. Türk Maarif Koleji 1:04.06
3. NBC Lefkoşa 1:04.80
Cirit atma
1. Alisa Güçlü (Levent Kolej) 19.94
2. Nazemin Dayı (TMK) 11.27
3. Yasemin Gürkan (NBC Lefkoşa) 10.07
 
Yıldız Erkek
5x80 metre
1. Türk Maarif Koleji 0:57.80
2. Levent Kolej 1:00.41
2000 metre
1. Sarp Erol Mutluel (Ferdi) 7:39.99
2. Süleyman Özatay (TMK) 7:42.56
3. Rayan Mehmet (Ferdi) 8:50.34
Uzun atlama
1. Emre İnceer (TMK) 4.91
2. Kaan Öztürk (Ferdi) 4.81
3. Erin Bolkaner (Ferdi) 4.48
Gülle atma
1. Lemi Ömerağa (TMK) 8.67
2. Ege Agah Gürkan (Ferdi) 7.17
3. Veli Mehmet (Ferdi) 6.21
 
Genç kız
Gülle atma
1. Elif Dilik (Ferdi) 7.72
200 metre
1. Aslıhan Kandil (YDK Lefkoşa) 26.96
2. Zeren Kargılı (Kurtuluş Lisesi) 30.15
3. Beren Çokdal (Ferdi) 31.44
800 metre
1. Ayşe Akmandor (Kurtuluş Lisesi) 2:42.65
2. Nilgün Akbulut (YDK Lefkoşa) 2:52.04
3. Ezgi Çakır (Ferdi) 2:54.25
300 metre engelli
1. Azra Aki (Kurtuluş Lisesi) 0:57.52
2. Bossan Akmemmedova (YDK Lefkoşa) 1:01.65
3. Helin Zaim (Ferdi) 1:05.70
Uzun atlama
1. Ecem Çelik (Ferdi) 5.30
2. Emine Damdelen (YDK Lefkoşa) 4.65
3. Cihan Birkaya (Kurtuluş Lisesi) 4.47
Yüksek atlama
1. Hazan Aki (Kurtuluş Lisesi) 1.40
2. Yağmur Ağınlı (YDK Lefkoşa) 1.35
3. Sıla Revan (Ferdi) 1.25
Cirit atma
1. Kardelen Tekiner (Kurtuluş Lisesi) 18.41
2. Bade Ergüden (YDK Lefkoşa) 17.18
İsveç bayrak
1. Ferdi 2:40.78
2. YDK Lefkoşa 2:44.66
3. Kurtuluş Lisesi 2:47.42
Genç erkek
200 metre
1. Mert Tut (Fedi) 24.71
2. Zihni M. Kalmaz (TED Koleji) 25.56
3. Haktan Çebi (Erenköy Lisesi) 25.97
300 metre
1. Ali Sarper Alkoçoğlu (Erenköy Lisesi) 11:32.70
2. ÖznerKanak (YDK Lefkoşa) 12:16.31
3. Zübeyir Durmaz (BEAL) 12:29.48
Sırıkla atlama
1. Kıvanç Buba (YDK Lefkoşa) 2.40
800 metre
1. Tahir Gazi (BEAL) 2:15.87
2. Rojhat Güner (Erenköy Lisesi) 2:24.46
3. Emre Erçelik (YDK Lefkoşa) 2:28.96
Üç adım atlama
1. Salih Ünveren (YDK Lefkoşa) 12.57
2. Ali Sarper Alkoçoğlu (Erenköy Lisesi) 11.38
3. Boran Kaçar (BEAL) 10.44
İsveç bayrak
1. Yakın Doğu Koleji 2:16.17
2. Türk Maarif Koleji 2:23.29
3. TED Koleji 2:30.86
Disk atma
1. Toprak Berkol (TMK) 28.43
2. Mustafa Hısım (YDK Lefkoşa) 26.14
3. Muhammet M. Çınar (BEAL) 25.29
300 metre engelli
1. Gürsu Gülerler (YDK Lefkoşa) 42.15
2. Gökhan Yavuz (Erenköy Lisesi) 44.80
3. Zübeyr Durmaz (BEAL) 47.60
 
TAKIM SIRALAMALARI
Yıldız Kız Takım Sıralaması
1. Levent Kolej (352 Puan)
2. Necat British College Lefkoşa (254 Puan)
3. Türk Maarif Koleji (249 Puan)
Yıldız Erkek Takım Sıralaması
1. Türk Maarif Koleji (289 Puan)
2. Levent Kolej (137 Puan)
Genç Kızlar Takım Sıralaması
1. Kurtuluş Lisesi (471 Puan)
2. Yakın Doğu Koleji (447 Puan)
Genç Erkek Takım Sıralaması
1. Yakın Doğu Koleji (685 Puan)
2. Erenköy Lisesi (650 Puan)
3. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (536 Puan)
 
 
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