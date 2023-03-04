Hasan Başaranel tarihi görevde

KKTC Atletizm Federasyonu MHK üyesi Hasan Başaranel, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda görev alan ilk Kıbrıslı Türk hakem olarak tarihe geçti

KKTC Atletizm Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) üyesi Hasan Başaranel tarihi bir görevde bulunuyor.

Hasan Başaranel, Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul Ataköy Arena'da gerçekleşen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda sporcuların yarış pistine gireceği son nokta olan callroom (çağrı odası) hakemi olarak görev yapıyor.

Şampiyonada Avrupa Atletizm Birliği (European Athletics) akreditasyonu ile görev yapan Hasan Başaranel, Avrupa Şampiyonası’nda resmi hakem olarak görev alan ilk Kıbrıslı Türk olarak tarihe geçti.



Sakallı ve Tuna başarı diledi

Şampiyonayı yerinde takip eden KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile yönetim kurulu üyesi Berk Tuna, bugün Hasan Başaranel ile biraraya gelerek kendisine başarı dileklerinde bulundu.

Sakallı yaptığı açıklamada Hasan Başaranel’in böylesine önemli bir görev yapıyor olması Kırbıs Türk atletizminin geleceği için çok önemli olduğunu vurguladı.

Başaranel: Gurur verici

Hasan Başaranel ise yaptığı açıklamada Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda hakem olarak bulunmasının hem kendisi hem de ülkemiz adına çok önemli ve gurur verici olduğunu aktardı.

Başaranel, buradaki profesyonel ortamı yaşarken yapmış olduğu çalışmalarının ve gözlemlerle elde ettiği tecrübelerinin ülkemiz hakemlerinin gelişimi noktasında büyük fayda sağlayacağını düşündüğünü ifade etti.



