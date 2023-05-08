Hakan Tazegül’lü Türkiye Ordu Milli Takım Saraybosna’da birinci

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da Balkan Yarı Maraton Şampiyonası yapıldı. 9 Ülkenin katıldığı 21 km’lik yarışmada Türkiye Ordu Milli takımı adına yarışan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül takım halinde birinci oldu. Uluslararası Askeri Spor Konseyi (CISM) himayesinde Savunma Bakanlığı ve Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel askeri yarışma "Balkan oyunları-yarı maratona" Bosna Hersek, Karadağ, Yunanistan, Hollanda, Romanya, Kuzey Makedonya, Slovenya, Sırbistan ve Türkiye olmak üzere 9 askeri takımdan 70'in üzerinde yarışmacı katıldı.

YARI MARATON ŞAMPİYONU TÜRKİYE ORDU MİLLİ TAKIMI

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna'da düzenlenen ve 9 ülkenin katıldığı Balkan Yarı Maraton Şampiyonası 21 km’lik yarışmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sporcumuz Hakan Tazegül’ün de yer aldığı Türkiye Ordu Milli takımı birinci oldu. Balkan Yarı Maratonunda ikinci Romanya, üçüncü ise Sırbistan oldu.



