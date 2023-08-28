Erhürman’dan Buse’ye: Önümüzdeki yıl hedef 1.90...

Ülkemizin başarılı atletlerinden Buse Savaşkan, Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Bu görüşmeyle ilgili olarak CTP Genel Başkanı Erhürman şu paylaşımı yaptı: “Yüksek atlamadaki gururumuz sevgili Buse Savaşkan ile uzun bir aradan sonra görüşme fırsatı bulduk.

Önümüzdeki yıl hedef 1.90...

Seninle ne kadar gurur duysak az sevgili Buse... Tüm kalbimle başarılarının devamını dilerim...”



