DAÜ’de, Cumhuriyet Koşusu yapılacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından “II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu” düzenlenecek.

12 Kasım 2021, Cuma günü, saat 15.00’te gerçekleştirilecek olan söz konusu etkinlik DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı önünden başlayacak ve DAÜ Stadyumu’nda sona erecek.

Cumhuriyet Koşusu 18 – 30, 30 – 40, 40 – 50 ve 50 yaş üstü olmak üzere toplamda 4 kategoride gerçekleştirilecek.

Koşu sonunda kategorilere göre dereceye giren katılımcılara birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyaları verilecek. II. 15 Kasım Cumhuriyet Koşusu’na katılım ve detaylı bilgi için DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü’ne 630 23 02 numaralı telefondan ulaşılabilir.

