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Buse’den Yunanistan’da en iyi derece

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Buse’den Yunanistan’da en iyi derece
KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atletlerinden Buse Savaşkan, Yunanistan’ın Kallithea şehrinde düzenlenen Uluslararası Atlamalar Yarışı’nda yüksek atlamada sezonun en iyi derecesini elde etti. Buse, 1,84’lük atlayışı ile 2022 sezonunun en iyi derecesine imza attı.
Buse Savaşkan, Uluslararası Kallithea Atlamalar Yarışı’nda Türkiye’yi temsil eden üç atletten biri oldu. Elit atlet, 1,75’lik atlayışın ardından, 1,80’i de ikinci hakkında geçerek, 1,84’ü ilk hakkında geçme başarısı gösterdi. Ardından 1,88’i deneyen Buse, bu yükseklikte başarılı olamayınca 1,84 ile organizasyonu altıncı tamamlamasına rağmen bu sezon en iyi kişisel derecesini elde ederek ilerleyen yarışmalar için umut verdi.
Buse Savaşkan kariyerinin en iyi derecesini 2021 yılı Ocak ayında İstanbul’da düzenlenen Salon Olimpik Deneme Yarışları’nda elde etmişti.
 
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