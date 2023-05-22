Buse Savaşkan'dan, Polonya'da altın madalya

Kıbrıslı Türk atlet Buse Savaşkan, Polonya'da Türkiye adına yarıştığı yarışmada altın madalya kazandı

Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada Türkiye adına yarışan milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse Savaşkan organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.

Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1,88 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı.

KKTC Atletizm Federasyonu da yaptığı açıklamada “Sporcumuz Buse Savaşkan Polonya'da Birinci oldu!. Tebrik ediyoruz!” ifadelerini kullandı.

