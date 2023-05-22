Buse Savaşkan'dan, Polonya'da altın madalya

Polonya'da düzenlenen özel bir yarışmada Türkiye adına yarışan milli atlet Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada altın madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Buse Savaşkan organizasyonda Türkiye'yi temsil etti.
Buse Savaşkan, kadınlar yüksek atlamada 1,88 metrelik derecesiyle altın madalya kazandı.
KKTC Atletizm Federasyonu da yaptığı açıklamada “Sporcumuz Buse Savaşkan Polonya'da Birinci oldu!. Tebrik ediyoruz!” ifadelerini kullandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.