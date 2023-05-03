banner913
banner932
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
2 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
14 0
 
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
9 0
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
13 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
6 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
20 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
banner915

Bulunç ve Taşçı, Venedik'te yarışacak

banner476

banner825
Bulunç ve Taşçı, Venedik'te yarışacak
banner931
Ares Spor Kulübü triatletleri Görkem Bulunç ve Kemal Taşçı, pazar günü Venedik'te düzenlenecek IRONMAN yarışına katılacak.
Konu ile ilgili olarak Ares Spor Kulübü yaptığı şu açıklamada sporculara başarılar diledi:
"Sporcularımız Venedik Yolcusu!
Ares Spor Kulübü sporcuları Görkem Bulunç ve Kemal Taşçı, pazar gün düzenlenecek olan IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo yarışında mücadele etmek üzere İtalya'ya gidiyorlar.
7 Mayıs Pazar günü 1.9 km yüzüp, 90 km bisiklet sürüp sonrasında 21.1 km koşacak sporcularımız, başarılı bir şekilde finish'e gelmeyi ve madalyayı kazanmayı hedefliyorlar.
Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz!"
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.