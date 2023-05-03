Bulunç ve Taşçı, Venedik'te yarışacak

Ares Spor Kulübü triatletleri Görkem Bulunç ve Kemal Taşçı, pazar günü Venedik'te düzenlenecek IRONMAN yarışına katılacak.

Konu ile ilgili olarak Ares Spor Kulübü yaptığı şu açıklamada sporculara başarılar diledi:

"Sporcularımız Venedik Yolcusu!

Ares Spor Kulübü sporcuları Görkem Bulunç ve Kemal Taşçı, pazar gün düzenlenecek olan IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo yarışında mücadele etmek üzere İtalya'ya gidiyorlar.

7 Mayıs Pazar günü 1.9 km yüzüp, 90 km bisiklet sürüp sonrasında 21.1 km koşacak sporcularımız, başarılı bir şekilde finish'e gelmeyi ve madalyayı kazanmayı hedefliyorlar.

Sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz!"

