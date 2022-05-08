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“Birkan Uzun Zirve Koşusu” tamamlandı

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Merhum Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına düzenleneni “Birkan Uzun Zirve Koşusu” bugün sabah saat 09.00’da Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda yapıldı

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“Birkan Uzun Zirve Koşusu” tamamlandı
Atletizm Federasyonu’nun Amerika’da geçirdiği kayak kazasında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına düzenlediği “Birkan Uzun Zirve Koşusu” dün sabah saat 09.00’da Geçitkale’de bulunan Mersinlik Piknik Alanı’nda gerçekleştirildi.
“7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkarak KKTC Bayrağı’nı dalgalandıran, son olarak Antartika’daki Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Birkan Uzun anısına düzenlenen etkinlik şölen havasında yapıldı.
BİRİNCİLER ALMANYA’DA YARIŞACAK
Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda, Oero Trading Ltd., Mr. Brown, Powerade ve Geçitkale Belediyesi’nin destek verdiğizirve koşusunda 5 kilometre kategorisinde kadınlar, 10 kilometre kategorisinde erkekler yarıştı. Kadınlar genel klasmanda Gönül Çeliker, erkekler genel klasmanda Veli Atikoğlu zirve koşusunu ilk sırada tamamlayarak 10 Temmuz 2022’de Almanya’da düzenlenecek yarışa katılmaya hak kazandı. Yarışta ayrıca kategoriler tamamlandıktan sonra halk yürüyüşü de gerçekleştirildi. Çocuk oyun alanlarının kurulduğu, halkın büyük ilgi gösterdiği etkinliğe Off-road grupları da katılım gösterirken etkinlikte zirveye çıkmak isteyen kişiler de gruplar tarafından zirveye götürüldü.
Cumhurbaşkanı Tatar da katıldı
Yarış sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Geleneksel olarak yapılması planlanan “Birkan Uzun Zirve Koşusu” ile ilgili olarak gelecek yıl farklı zirvelerde yapılarak kros ligi şeklinde düzenlenmesi planlanıyor. Genel klasmanda oluşan ilk 12 sıralaması şu şekilde:
 
Büyük Kadınlar Genel Klasman (5 km)
SPORCU                     KATEGORİ      YAŞ     DERECE
1. Gönül Çeliker         40-49              45        0:39.10
2. Ayça Sağaltıcı         18-29              20        0:41.14
3. Nuran Öze              40-49              43        0:41.14
4. Gülseren Dayanık   40-49              45        0:44.21
5. Gulten Demirci       30-39              38        0:45.00
6. Erva Betül Güder    18-29              10        0:47.43
7. Birsen Kurt             40-49              42        0:48.07
8. A. Chernova            30-39              32        0:49.11
9. Sibel Yılsev             40-49              42        0:49.51
10. Makbule Nurtunç 30-39              39        0:51.56
11. Filiz Adanur          30-39               32        0:55.06
12. Natalie Mujanova 40-49              47        0:56.49

Büyük Erkekler Genel Klasman (10 km)
SPORCU                     KATEGORİ      YAŞ     DERECE
1. Veli Atikoğlu           18-29              27        0:40.53
2. Eser Kurt                 30-39              39        0:42.24
3. Metin Kuşkurdan    18-29              20        0:44.10
4. Kemal Elektrikçi     30-39              30        0:44.19
5. Ersan Çoker            18-29              28        0:45.18
6. Cemal İneci            40-49              47        0:46.09
7. Ali Korkmaz            40-49              43        0:46.21
8. Aymane Mazous     18-29              23        0:46.26
9. Halil Efe İri                         18-29              27        0:48.45
10. Salih Kemaneciler            30-39              36        0:49.06
11. Mehmet Sakallı    30-39              36        0:50.02
12. Hazem Mabrouk 18-29              21        0:52.14
 
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