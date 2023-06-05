Birkan Uzun anısına yarıştılar

Vakıflar İdaresi sponsorluğunda 2. Birkan Uzun Zirve Koşusu Pazar günü yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun Vakıflar İdaresi ana sponsorluğunda bu yıl ikinci kez düzenlediği Birkan Uzun Zirve Koşusu 4 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi.

"7 Kıta 7 Zirve” sloganıyla çıktığı yolda dünyanın en yüksek zirvelerine çıkan, son olarak Antartika’dakiVinson Dağı’nın zirvesine ulaşma başarısı gösteren Uzun’un anısının yaşatılması için geleneksel olarak düzenlenen yarış “Kıbrıs’ın en yüksek noktasında, Kıbrıs’ın en zorlu yarışı” sloganı ile Birkan Uzun Selvili Tepesi’nde yapıldı.

UZUN: O DA MARATON KOŞMAYA, DAĞLARA TIRMANMAYA MERAKLI BİR ÇOCUKTU

Yarışma başlangıcında bir konuşma yapan Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun, katılımcılara teşekkür ederken, geçtiğimiz yıl Mersinlik’te yapılan yarışın bu yıl ve bundan sonra adının verildiği yerde yapılmaya devam etmesini temenni etti. “Yüksekleri seven bir çocuktu” diyen Uzun, “O da sizin gibi maraton koşmaya, dağlara tırmanmaya meraklı bir çocuktu. Adını yaşatıp diğer gençlere örnek olması açısından biz çaba gösteriyoruz. Bu konuda emek veren başta Atletizm Federasyonu başkanı ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

TAZEGÜL VE KAYA BİRİNCİ

8,2 kilometrelik zorlu parkurda gerçekleştirilen organizasyon Birkan Uzun’un resminin olduğu meydanda başlayarak Karşıyaka piknik alanında tamamlandı. Yarış sonunda erkekler genel klasmanda Hakan Tazegül, kadınlar genel klasmanda Esra Kaya birinci olma başarısı gösterdi. Düzenlenen törenle dereceye girenlere madalyalarının yanı sıra katılımcılara belge takdimi yapıldı. Yarışta dereceler şu şekilde oluştu:



BÜYÜK ERKEKLER

GENEL SONUÇLAR

1. Hakan Tazegül 0:22.37

2. Yusuf Gökalp 0:23.27

3. Veli Atikoğlu 0:24.09

18 yaş ve yaş altı grubu

1. Beyaz İneci 0:30.52

2. Tahsin Kocaoğlan 0:35.08

19-24 Yaş Grubu

1. Ömer Faruk Kıcım 0:27.48

2. Ada Osman Eseller 0:30.50

3. Muhammed Hizan 0:32.10

25-29 Yaş Grubu

1. Anıl Can Aydoğdu 0:32.10

2. ArwanMohyaldeenAbdallh 0:32.29

3. Ulus Ulu 0:36.41

30-34 Yaş Grubu

1. Cihan Menekşeli 0:25.36

2. Osman Aşçıoğlu 0:28.47

3. Mehmet Bölüm 0:29.28

35-39 Yaş Grubu

1. Mehmet Sakallı 0:24.43

2. Remzi Öztenekecioğlu 0:29.02

3. Serkan Katırcı 0:29.33

40-44 Yaş Grubu

1. Eser Kurt 0:24.43

2. Ali Korkmaz 0:27.39

3. İsmail Konuk 0:29.05

45-49 Yaş Grubu

1. Cemal İneci 0:26.31

2. Mustafa Yağan 0:34.03

3. Fikret Akgüç 0:34.20

50-54 Yaş Grubu

1. Arif Zing 0:29.49

2. Osman Atakan 0:30.04

3. Hüseyin Sayıl 0:47.04

55-59 Yaş Grubu

1. Mehmet İneci 0:32.34

2. Derviş Atakan 0:34.24

3. Mustafa Tekakpınar 0:37.26

60-64 Yaş Grubu

1. Aysın Öztrak 0:31.14

2. Osman Kocaoğlan 0:41.15



BÜYÜK KADINLAR

Genel sonuçlar

1. Esra Kaya 0:31.05

2. EvelynDolores 0:32.58

3. Ayşe Deveci 0:34.15

25-29 yaş grubu

1. Seden Uyaroğlu 0:46.41

35-39 yaş grubu

1. Emine Çağlayan 0:37.07

2. Gülten Demirci 0:39.51

40-44 yaş grubu

1. MihaelaGeorgiana 0:38.10

45-49 yaş grubu

1. Gülseren Dayanık 0:38.13

2. Emel Yağan 0:38.13

3. Nazal Sayıl 0:46.15

55-59 yaş grubu

1. Kadriye Debreli 0:41.37

2. Gülcan Nasıroğlu 0:44.57

3. Lisa Victoria Karakuş 0:47.11

