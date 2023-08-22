Bedis Aquatlonu’nda zafer Enis ve Mine’nin

Mağusa Bedis plajında gerçekleşen aquatlon organizasyonunda genel klasman birincisi Ares sporcusu Enis Alçıcı olurken,Kadınlar birinciliğini ise Tüfekçi’den Mine Devrim kazandı

SPORCU İSMİ KULÜBÜ CİNSİYET ZAMANI Enis Alcici Ares Spor Kulübü Erkek 34:52.3 Tuğcan Özkızan Tüfekçi Spor Kulübü Erkek 36:04.9 Ahmet Erden Ares Spor Kulübü Erkek 37:07.5 Ayer Alcıcı Ares Spor Kulübü Erkek 39:06.3 Hüseyin Çakır Tüfekçi Spor Kulübü Erkek 41:04.8 Ersun Hasan Tüfekçi Spor Kulübü Erkek 41:34.5 Kemal Artemel Ferdi Erkek 42:23.6 Arda Cengizer Ferdi Erkek 42:54.6 Alex Shchukin Ferdi Erkek 42:54.8 Özgü Özyiğit Özkul Tüfekçi Spor Kulübü Erkek 43:09.8 Umut Yılmaz Ares Spor Kulübü Erkek 43:15.3 Hasan Deniz Akbora Aspava Spor Kulübü Erkek 43:21.2 Mine Devrim Tüfekçi Spor Kulübü Kadın 43:52.2 Kerem Güneşer Tüfekçi Spor Kulübü Erkek 44:13.7 Barış Mamalı Ferdi Erkek 44:30.3 Yusufcan Sensoy Ares Spor Kulübü Erkek 44:41.2 Tolgu Özyolaç Ares Spor Kulübü Erkek 45:04.1 Melda Ünal Ares Spor Kulübü Kadın 45:09.1 Anastasia Chernova Aspava Spor Kulübü Kadın 45:17.5 Kayla Tombul Velospeed Spor Kulübü Kadın 45:45.5 Berk Bağrıkara Ferdi Erkek 46:58.1 Göknur Aslan Tüfekçi Spor Kulübü Kadın 47:56.2 Mykyta Kruzhkov Ferdi Erkek 48:17.9 Melek Bilge Aspava Spor Kulübü Kadın 48:39.3 Mustafa Aslan Tüfekçi Spor Kulübü Erkek 50:31.2 Emine Sevil Demirkıran Ares Spor Kulübü Kadın 50:31.4 Halil Kacmaz Ares Spor Kulübü Erkek 50:44.9 Batu Veçhioğlu Ferdi Erkek 51:04.8 Çağan Kutgüner Ares Spor Kulübü Erkek 52:05.7 Ilayda Teker Ares Spor Kulübü Kadın 52:16.1 Nuran Öze Ares Spor Kulübü Kadın 52:45.8 Erda Serebet Tüfekçi Spor Kulübü Erkek 53:26.6 Cevdet Tınazcı Ferdi Erkek 54:35.3 Kardelen Demirkıran Ares Spor Kulübü Kadın 56:16.4 Ibrahim Altınay Ferdi Erkek 57:35.9 Baran Marangoz Ferdi Erkek 57:41.6 Derya Deniz Ferdi Kadın 1:00:15.8 Ahmet Iskender Ares Spor Kulübü Erkek 1:02:43.6 Talya Özyolaç Ares Spor Kulübü Kadın 1:04:50.6 Kadriye Debreli Ferdi Kadın 1:05:44.9 Pembe Abohorlu Aspava Spor Kulübü Kadın 1:07:27.5 Colin Gotts Ferdi Erkek 1:08:51.8 Fatma Ramiz Ferdi Kadın 1:12:50.6

Triatlon Federasyonu yaz sezonunun vazgeçilmez yarışlarından olan aquatlon organizasyonunu Mağusa Bedis plajında gerçekleştirdi.Koşu-yüzme-koşu parkurlarından oluşan aquatlonun bu yılki en hızlısı ve genel klasman birincisi Ares sporcusu Enis Alçıcı oldu. Kadınlar birinciliğini ise Tüfekçi’den Mine Devrim elde etti.2.5 kilometre koşu, 1 kilometre yüzme ve 2.5 kilometre koşu mesafelerinden oluşan Bedis Aquatlonu yarışında 43 sporcu finişe ulaşmayı başardı.BOZATLI’DAN TEŞEKKÜR VE GEÇMİŞ OLSUN KONUŞMASITriatlon Federasyonu organizasyonlarını Spor Dairesi adına yürüten Sertaç Bozatlı yarışma sonrası yaptığı konuşmada geçtiğimiz organizasyonda rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan Tüfekçispor sporcusu Hüseyin Sayıl’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.Bozatlı ayrıca Bedis Aquatlonuna sponsor olan firmalara da teşekkür ederken, ülkenin her yerinde organizasyon yapmaya çalıştıklarını ve bu anlamda yarış organizasyonlarını yürüten kulüplerin temsilcilerine ve yarışa katılan tüm sporculara teşekkür ederek kendilerini kutladı.