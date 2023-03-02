Batuhan Çakır finalde

Milli sporcu Batuhan Çakır, ilk atlayışında hata yaptı. İkinci denemesinde 16,06 metrelik derece elde eden milli sporcu, üçüncü hakkında ise 16,20 metrelik atlayışa imza attı ve 8. sırada yer alarak adını finale yazdırdı.
Erkekler üç adım atlamada yarın akşam seansında gerçekleştirilecek finalde mücadele etmeye hak kazanan sporcular şöyle:
|ÜLKE
|SPORCU
|DERECE
|1
|Portekiz
|Pedro Pichardo
|17.48
|2
|Almanya
|Max Heb
|16.67
|3
|İtalya
|Tobia Bocchi
|16.47
|4
|Azerbaycan
|Nazım Babayev
|16.45
|5
|Portekiz
|Tiago Pereira
|16.39
|6
|Yunanistan
|Nikolaos Andrikopoulos
|16.39
|7
|Yunanistan
|Dimitrios Tsiamis
|16.26
|8
|Türkiye
|Batuhan Çakır
|16.20