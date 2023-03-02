Batuhan Çakır finalde

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda Erkekler 3 adım atlamada Batuhan Çakır finale adını yazdırdı

ÜLKE SPORCU DERECE 1 Portekiz Pedro Pichardo 17.48 2 Almanya Max Heb 16.67 3 İtalya Tobia Bocchi 16.47 4 Azerbaycan Nazım Babayev 16.45 5 Portekiz Tiago Pereira 16.39 6 Yunanistan Nikolaos Andrikopoulos 16.39 7 Yunanistan Dimitrios Tsiamis 16.26 8 Türkiye Batuhan Çakır 16.20

Ataköy Arena'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ilk gününde erkekler üç adım atlamada eleme müsabakaları yapıldı.Milli sporcu Batuhan Çakır, ilk atlayışında hata yaptı. İkinci denemesinde 16,06 metrelik derece elde eden milli sporcu, üçüncü hakkında ise 16,20 metrelik atlayışa imza attı ve 8. sırada yer alarak adını finale yazdırdı.