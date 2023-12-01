Başbakanlıktan sporcularımıza tam destek

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, milli atlet Buse Savaşkan’ı kabulünde yaptığı konuşmada, Başbakan Üstel’in vizyonu ile spor alanında yeni bir döneme girildiğin dikkat çekti ve Olimpiyatlara hazırlanan ve Olimpiyatlara katılabilecek noktaya gelen tüm sporcularımıza destek sağladıklarını belirtti

KKTC Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanacak olan Milli Atlet Buse Savaşkan’ı kabul etti.Başbakan Ünal Üstel’in spor vizyonu çerçevesinde Milli Atlet Buse Savaşkan, 2 - 18 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa’da gerçekleşecek 33. Yaz Olimpiyat Oyunları’na Başbakanlık desteğiyle Portekiz’de hazırlanacak.Buse’nin Olimpiyatlara katılım sağlayabilmesi adına, sporcuları Dünya ve Avrupa şampiyonalarında dereceler elde eden, Olimpiyatlara sporcu hazırlayan Ukraynalı profesyonel antrenör Gennadi Zuiev ile anlaşma sağlandı.Buse’nin Gennadi Zuiev nezaretinde yaklaşık 8 aylık hazırlık sürecinde milli atletin malzeme, konaklama gibi tüm ihtiyaçları da Başbakanlık tarafından karşılanacak.Buse kamp için bu sabah erken saatlerde adadan ayrılarak Portekiz’e gidecek.CAHİTOĞLU: BUSE’NİN OLİMPİYATLARA KATILACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUZSpordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu, kabulde yaptığı açıklamada Buse Savaşkan’a Olimpiyat yolculuğu çalışmalarında başarılar diledi.Cahitoğlu konuşmasında, “Başbakanımız Ünal Üstel’in vizyonu ile spor alanında yeni bir döneme girildi. Özellikle bireysel sporlarda Olimpiyatlar zirvedir. Bu nedenle başta Buse Savaşkan olmak üzere bundan böyle Olimpiyatlara hazırlanan ve Olimpiyatlara katılabilecek noktaya gelen tüm sporcularımıza bu desteği Başbakanlık olarak sunacağız. Buse’nin Olimpiyatlara katılması ülke olarak en büyük arzumuzdur. Bu noktada Buse’nin sadece çalışmalarına odaklanabilmesi için her türlü desteği ona sunacağız. Buse’nin 2024 Paris Olimpiyatları’na katılacağına yürekten inanıyoruz ve ona şimdiden başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.ÜLKE TANITIMI NOKTASINDA SPORUN ÖNEMİCahitoğlu ayrıca, geçtiğimiz günlerde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde kurulacak olan Türk Devletleri Atletizm Birliği’nin İstanbul’daki ilk toplantısına katılan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı’dan da yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Cahitoğlu, bu adımın çok önemli olduğuna vurgu yaparak ülke tanıtımı noktasında da sporun önemine değindi ve ilerleyen süreçte Türk devletleri ile yakınlaşmanın diğer spor dallarına da yayılacağını belirtti.