Ayten Benli’den 4 birincilik, bir rekor

Ayten Benli, 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında 4 farklı kategoride birincilik elde ederken, kendisine ait 3. Adım Atlama Balkan rekorunu yeniden kırdı

Master atletlerimizden Ayten Benli, Türkiye Master Atletizm Milli Takımı adına katıldığı 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonası’nda önemli başarılara imza attı.

Ayten Benli, 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasında 4 farklı kategoride birincilik elde ederken, kendisine ait 3. Adım Atlama Balkan rekorunu yeniden kırdı.

Antrenörleri Ercan Haslofça ve Fehime Haslofça eşliğinde 32. Balkan Masterler Atletizm Şampiyonasına hazırlanan Ayten Benli’ye Gönyeli Alayköy Belediyesi başkanı Hüseyin Amcaoğlu sponsor oldu.

Ayten Benli’nin dereceleri şöyle:

100 m. 16.21 BİRİNCİ

200 m. 34.19 BİRİNCİ

Uzun 3.63 m BİRİNCİ

3 Adım Atlama 8.04 ile Balkan Rekoru kırarak BİRİNCİ

