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Ayten Benli rekora doymuyor

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Ayten Benli rekora doymuyor
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Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcumuz Ayten Benli, 4 branşta 2 Balkan 4 Türkiye rekoru kırdı.
Ayten Benli başarılarını Şampiyon Melekler adına adadığını kaydetti
Ayten Benli’nin rekorları şöyle:
100 m. 16.1
200 m. 33.7
Uzun Atlama  3.70
3 Adım Atlama  8.00
 
 
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