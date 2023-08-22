Ayten Benli rekora doymuyor

Masterler Atletizm Türkiye Şampiyonasında mücadele eden sporcumuz Ayten Benli, 4 branşta 2 Balkan 4 Türkiye rekoru kırdı.
Ayten Benli başarılarını Şampiyon Melekler adına adadığını kaydetti
Ayten Benli’nin rekorları şöyle:
100 m. 16.1
200 m. 33.7
Uzun Atlama 3.70
3 Adım Atlama 8.00
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