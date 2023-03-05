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Avrupa Şampiyonası’nda ikili temaslar sürüyor

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Avrupa Şampiyonası’nda ikili temaslar sürüyor
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İstanbul Ataköy Arena'da gerçekleşen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda son güne girildi.

Şampiyonayı yerinde takip eden KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile yönetim kurulu üyesi Berk Tuna buradaki ikili temaslarına devam ediyor.

Şampiyona kulislerinde lobi çalışması yapmayı sürdüren Ferhat Sakallı ile Berk Tuna, dün Kuzey Makedonya, Emenistan ve Azerbaycan yetkilileri ile görüşmeler yaparken bugün de Estonya, Slovakya ve Ukrayna yetkilileri ile temaslar kurdu.

Estonya, Slovakya ve Ukrayna ile bir araya gelindi

Ferhat Sakallı ile Berk Tuna şampiyona kulislerinde bugün, Estonya Atletizm Federasyonu Spor Direktörü Kristel Berendsen, Slovakya Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Vladimir Gubricky ve Ukrayna Atletizm Federasyonu Delegesi Olga Saladukha ile bire bir görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde bu yetkililere de ülkemizde kamp yapılması için davetler verilirken ilerleyen süreçlerde de ortak çalışmalar yapılabilmesi adına girişimler yapıldı.

Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, bu akşam sona erecek olan şampiyonada Dünya ve Avrupa atletizminin en üst noktalarına da temaslar kurabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

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