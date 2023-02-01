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Atletlerimiz U16 Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak

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Atletlerimiz U16 Türkiye Şampiyonası’nda yarışacak
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U20 ve U18 şampiyonalarının ardından atletlerimiz U16 Türkiye Salon Şampiyonası’nda yarışacak. KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalarda baraj geçen üç atlet, 1-2 Şubat tarihlerinde Bursa’da yapılacak olan şampiyonada piste çıkacak. Atletlerimizden Emine Damdelen uzun atlama branşında, Laren Seren 60 metre ve Ada Kafa 300 metre branşlarında yarışacak. 31 Ocak tarihinde adadan ayrılan kafilenin antrenörlük görevini Gamze Özyıldız üstleniyor.
 
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