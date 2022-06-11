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Atletler onurlandırılacak

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Atletler onurlandırılacak
Atletizm Onur Gecesi etkinliği, 14 Haziran 2022 Salı günü yapılıyor.
Tv programcısı Çağan Balcan tarafından düzenlenen etkinlik, Hidden Garden’da saat 20.00’de başlayacak. 
Gecede, 1970-1980 yıllarında ortaokul ve lise dengi okulların bireysel rekortmenleri ve birinciler birincisi olan atletler onurlandırılacak.
Etkinliğe, dönemin federasyon yöneticileri, öğretmenleri ve atletleri katılacak.
 
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