Atletizmde yıldızlar İstanbul'da sahne alacak

İstanbul'da bugün başlayacak Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda çok sayıda rekortmen, olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcu unvanlarını korumak ya da yeni rekorlar kırmak için mücadele edecek

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenecek organizasyonda, 47 ülkeden 593 sporcu yarışacak.

Sporseverlerin performansını merakla takip edeceği sporculardan birisi Norveçli dünya rekortmeni atlet KarstenWarholm olacak.

26 yaşındaki Warholm, İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılan 2019 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 45.05'lik derecesiyle Alman sporcu Thomas Schönlebe'ye ait rekoru egale etti.

Warholm, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 45.94'lük derecesiyle 400 metre engellide dünya rekoru kırarken, bu kategoride 2 kez dünya, 2 kez de Avrupa şampiyonu oldu.

400 METREDE BİR BAŞKA YILDIZ: FEMKE BOL

Geçen ay düzenlenen Ulusal Salon Atletizm Şampiyonası'nda, kadınlar 400 metrede 49.26 koşan Hollandalı atlet Femke Bol, İstanbul'a gelmeden önce 41 yıllık dünya rekorunu kırdı.

Çek sporcu JarmilaKratochvilova'nın 7 Mart 1982'deki 49.59'luk derecesini geride bırakan 22 yaşındaki Bol, 52.03 ile 400 metre engellide Avrupa rekorunu elinde bulunduruyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kürsünün üçüncü basamağına çıkan Bol, Avrupa şampiyonalarından ise farklı disiplinlerde 5 altın madalyayla ayrıldı.

Hollandalı atlet, Polonya'nın Torun kentinde düzenlenen son salon şampiyonasında 400 metre ve 4x400 metrede podyumun zirvesine çıktı.

UZUN ATLAMADA GÖZLER TENTOGLOU VE MİHAMBO'DA OLACAK

Uzun atlamada son iki salon şampiyonasında altın madalyanın sahibi Yunan MiltiadisTentoglou ile kadınlarda son olimpiyat şampiyonu Alman MalaikaMihambo, İstanbul'daki atletizm şöleninde piste çıkacak.

24 yaşındaki Tentoglou, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da 8.41'lik atlayışıyla altın madalyaya uzandı.

Yunan atlet, 2019 Glasgow'da 8.38, 2021 Torun'da ise 8.35'lik atlayışlara imza attı. Geçen yıl Belgrad'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda derecesini 8.55 olarak geliştiren Tentoglou, Dünya Atletizm Şampiyonası'da ise gümüş madalya kazandı.

2020 Tokyo'da 7 metrelik atlayışıyla altın madalyaya uzanan Alman Mihambo'nun 2 dünya, 1 Avrupa şampiyonluğu var.

TOKYO'DA TARİH YAZAN JACOBS, 60 METREDE KOŞACAK

Tokyo 2020'de 100 metre erkekler ve 4x100 metre bayrak yarışında altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan İtalyan atlet LamontMarcellJacobs, İstanbul'da 60 metrede unvanını korumak için mücadele edecek.

2021 Torun'da 6.47 ile altın madalya kazanan 28 yaşındaki sporcu, 2022 Belgrad'da ise 6.41 ile Avrupa rekoru kırmıştı.

Erkekler 1500 metrede son olimpiyat şampiyonu JakobIngebrigtsen, 1500 ve 3000 metrede İstanbul'da piste çıkacak. Norveçli sporcu, iki disiplinde 2019 Glasgow ve 2021 Torun'da 3 altın, 1 gümüş madalyayla salondan ayrıldı.

Üç adım atlamada 2020 Tokyo'da altın madalyayı boynuna takan Portekizli PedroPichardo, Avrupa salon şampiyonu unvanını korumak için yarışan atletler arasında.

Son Dünya ve Avrupa şampiyonalarında da altın madalyayı kimseye bırakmayan Pichardo, 2021 Torun'da 17.30'luk atlayışıyla zirveye çıktı.

2016 Rio ve 2020 Tokyo olimpiyatlarının altın madalyalı ismi Belçikalı pentatloncu NafissatouThiam da Avrupa Salon Şampiyonası'nda üçüncü altın madalyasını almak için İstanbul'da olacak. Thiam'ın dünya ve Avrupa şampiyonalarında ikişer altın madalyası bulunuyor.

Sırıkla atlamada geçen ay 6.22 ile kendine ait dünya rekorunu geliştiren İsveçli atlet ArmandDuplantis ise İstanbul'da yarışmayacak.



