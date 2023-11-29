Atletizmde önemli dış temaslar

KKTC Atletizm Federasyonu, İstanbul’da Balkan ülkelerinin yer aldığı gala gecesine katıldı. Federasyon ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde kurulan Türk Devletleri Atletizm Birliği’nin ilk toplantısında gözlemci statüde bulundu, Kıbrıs Türk atletizmi ve ambargoları aktarma ve diğer ülkelerle temas kurma fırsatı yakaladı

Kıbrıs Türk atletizminin dışa açılımı konusunda önemli gelişmeler yaşandı. KKTC Atletizm Federasyonu, İstanbul’da önemli temaslarda bulundu. Federasyon 28 Kasım Salı günü Balkan ülkelerinin yer aldığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de bulunduğu gala gecesine katıldı. Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, bu sabah (29 Kasım) Türk Devletleri Teşkilatı yapılanmasının bir parçası olan Türk Devletleri Atletizm Birliği’nin kurulduğu önemli toplantıda gözlemci statüde yer aldı.

TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU’NDAN ÖDÜL

KKTC Atletizm Federasyonu’nun dışa açılım konusunda yaptığı girişimler meyvelerini vermeye başlıyor. Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı ilk olarak Salı akşamı gerçekleştirilen ve Balkan ülkelerinin katıldığı gala gecesine özel davetle katılım gösterdi. Gecede Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı’ya federasyonlarına verdikleri kıymetli hizmetlerden dolayı ödül takdimi yaptı.

TÜRK DEVLETLERİ ATLETİZM BİRLİĞİ TOPLANTISINDA GÖZLEMCİ OLARAK YER ALINDI

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı, Türk Devletleri Teşkilatı’nın yapılaması içerisinde planlanan Türk Devletleri Atletizm Birliği’nin kurulduğu toplantıda da gözlemci statüde KKTC Atletizm Federasyonu’nu temsil etti. Konu ile ilgili olarak bilgi veren Sakallı, bu önemli üst düzey organizasyonun parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, yeni oluşumun taslak tüzüğünü incelediklerini, maddelerin konuşulduğunu ve söz alarak kendileri için birlik aracılığı ile dışa açılımın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

SAKALLI: YENİ OLUŞUMLA BİRLİKTE DIŞA AÇILIMIN SAĞLANABİLECEĞİNİ ANLATTIK

Toplantıda gözlemci statüde yer alarak söz aldıklarını belirten KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, “Kıbrıs’ta yaşanan insanlık dışı ambargodan bahsettik. Çocuklarımızın dünyaya açılamadığını, bu yeni oluşumla birlikte bu açılımın sağlanabileceğini anlattık” dedi. Birlik içerisinde yer alacak Türk devletlerinin desteğine ihtiyaçlarının olduğunu anlattıklarını söyleyen Sakallı, “Ülkeleri spor ambargosunu daha yakından görmeleri için ülkemize davet etti” ifadelerini kullandı.

“BİRLİĞİN SAĞLAM ZEMİNDE KURULMASI GEREKTİĞİNİ AKTARDIK”

Sakallı, birliğin kurulurken sağlam zeminde kurulması gerektiğini anlatma fırsatı elde ettiklerini belirtirken, “Çünkü daha önce İslam Oyunlarının dışında kaldık. Oradaki bazı maddelerin katılmamıza izin vermediğini, bu yüzden yeni kurulacak birliğin sağlam zeminde kurularak, Kıbrıslı Türk sporcuların da atılacak sağlam adımlarla birlikte dışa açılabileceğine işaret ettik” dedi.

Diğer federasyonlarla önemli görüşmeler yapıldı, ülkeye davet edildi

Yeni kurulan birliğin daha sonra katılım hazırlığı yapan diğer Türk devletleri ile daha da büyüyeceğini söyleyen Ferhat Sakallı, toplantı sonrasında tüm federasyon başkanları ile görüşerek ülkemize davet ettiğini dile getirdi. Sakallı, ülkelerin özellikle kamp yapma amacıyla gelebilecekleri yönünde güzel geri dönüşler aldıklarını, bununla ilgili ilk adımın da yıl içerisinde atılacağını düşündüğünü sözlerine ekledi.



