banner762
banner815
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
Semih ve Sercan, Cihangir’le anlaştı
72 0
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
U14 kadınlarda Ozanköy, erkeklerde Levent üçüncü
7 0
 
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
Birçok yorum ve eleştiri suç kapsamına alınacak
19 0
21 0
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
İskele bölgesi Gençlik ve Spor Festivaliyle renklendi
19 0
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
İç Mekân Bitkilerinin Bilim Destekli 7 Faydası
22 0
18 0
banner797
banner794

Atletizmde ilkokul ve ortaokul finalleri başladı

banner476

İlk gün gerçekleşen yarışlar sonunda İlkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), İlkokul erkeklerde Levent Primary İlkokulu, Ortaokul kız ve erkeklerde ise Şehit Turgut Ortaokulu takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı

banner825
Atletizmde ilkokul ve ortaokul finalleri başladı
Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı İlkokullu Küçükler ve Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final yarışları dün başladı. İlk gün gerçekleşen yarışlar sonunda İlkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), İlkokul erkeklerde Levent Primary İlkokulu, Ortaokul kız ve erkeklerde ise Şehit Turgut Ortaokulu takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan son gün yarışlarının ardından ilkokul ve ortaokullarda öğretim yılı şampiyonları belirlenecek. İlk gün oluşan takım sıralamaları şu şekilde:
 
İlkokul Kızlar İlk Gün Sıralama
1. Necat British İlkokulu (Girne)        188 Puan
2. Levent Primary İlkokulu                 173 Puan
4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu          173 Puan
3. Kurtuluş İlkokulu                            158 Puan
5. Yakın Doğu İlkokulu                       150 Puan
6. Lefke İstiklal İlkokulu                     145 Puan
7. Şht. İlker Karter İlkokulu                118 Puan
8. Ferdi                                               58 Puan
 
İlkokul Erkekler İlk Gün Sıralama
1. Levent Primary İlkokulu                 135 Puan
2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu          115 Puan
3. Mormenekşe İlkokulu                    94 Puan
4. Yakın Doğu İlkokulu                       94 Puan
5. Lapta İlkokulu                                88 Puan
6. Yeni Boğaziçi İlkokulu                    83 Puan
7. Lefke İstiklal İlkokulu                     82 Puan
 
Ortaokul Kızlar İlk Gün Sıralama
1. Şht. Turgut Ortaokulu                    302 Puan
2. Çanakkale Ortaokulu                     287 Puan
3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)           276 Puan
4. Oğuz Veli Ortaokulu                      273 Puan
5. Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü       266 Puan
6. Erenköy Lisesi Orta Bölümü          256 Puan
7. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji     247 Puan
8. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü          218 Puan
 
Ortaokul Erkek İlk Gün Sıralama
1. Şht. Turgut Ortaokulu                    310 Puan
2. Çanakkale Ortaokulu                     300 Puan
3. Türk Maarif Koleji                         286 Puan
4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa)           283 Puan
5. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü          273 Puan
6. Hala Sultan İlahiyat Koleji Orta Bl.           233 Puan
7. Ferdi                                               152 Puan
8. Atleks Sanverler Ortaokulu           71 Puan
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.