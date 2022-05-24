Atletizmde ilkokul ve ortaokul finalleri başladı

İlk gün gerçekleşen yarışlar sonunda İlkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), İlkokul erkeklerde Levent Primary İlkokulu, Ortaokul kız ve erkeklerde ise Şehit Turgut Ortaokulu takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlenen 2021-2022 Öğretim Yılı İlkokullu Küçükler ve Ortaokullu Yıldızlar Atletizm Final yarışları dün başladı. İlk gün gerçekleşen yarışlar sonunda İlkokul kızlarda Necat British İlkokulu (Girne), İlkokul erkeklerde Levent Primary İlkokulu, Ortaokul kız ve erkeklerde ise Şehit Turgut Ortaokulu takım sıralamasının ilk basamağında yer aldı. Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan son gün yarışlarının ardından ilkokul ve ortaokullarda öğretim yılı şampiyonları belirlenecek. İlk gün oluşan takım sıralamaları şu şekilde:



İlkokul Kızlar İlk Gün Sıralama

1. Necat British İlkokulu (Girne) 188 Puan

2. Levent Primary İlkokulu 173 Puan

4. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 173 Puan

3. Kurtuluş İlkokulu 158 Puan

5. Yakın Doğu İlkokulu 150 Puan

6. Lefke İstiklal İlkokulu 145 Puan

7. Şht. İlker Karter İlkokulu 118 Puan

8. Ferdi 58 Puan



İlkokul Erkekler İlk Gün Sıralama

1. Levent Primary İlkokulu 135 Puan

2. Güzelyurt Özgürlük İlkokulu 115 Puan

3. Mormenekşe İlkokulu 94 Puan

4. Yakın Doğu İlkokulu 94 Puan

5. Lapta İlkokulu 88 Puan

6. Yeni Boğaziçi İlkokulu 83 Puan

7. Lefke İstiklal İlkokulu 82 Puan



Ortaokul Kızlar İlk Gün Sıralama

1. Şht. Turgut Ortaokulu 302 Puan

2. Çanakkale Ortaokulu 287 Puan

3. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 276 Puan

4. Oğuz Veli Ortaokulu 273 Puan

5. Bekirpaşa Lisesi Orta Bölümü 266 Puan

6. Erenköy Lisesi Orta Bölümü 256 Puan

7. İskele Evkaf Türk Maarif Koleji 247 Puan

8. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü 218 Puan



Ortaokul Erkek İlk Gün Sıralama

1. Şht. Turgut Ortaokulu 310 Puan

2. Çanakkale Ortaokulu 300 Puan

3. Türk Maarif Koleji 286 Puan

4. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 283 Puan

5. 19 Mayıs TMK Orta Bölümü 273 Puan

6. Hala Sultan İlahiyat Koleji Orta Bl. 233 Puan

7. Ferdi 152 Puan

8. Atleks Sanverler Ortaokulu 71 Puan



