Atletizmde hakem kursu yapıldı

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen hakem kursu 22-24 Eylül tarihlerinde Lapta Gençlik Kampı’nda gerçekleştirildi.

Mevcut hakemlerin bilgilerini güncellemesi ve yeni hakem yetiştirilmesi amaçlanan kampta hem hakemler geride kalan sezonun değerlendirmesini yaptı, hem de yeni sezona hazırlık amacıyla Türkiye’den kursa eğitmen olarak katılan Müslüm Aksakal ve Cengiz Çiçek, yeni kuralları katılımcılara aktardı.

SAKALLI: VERİMLİ BİR KAMPI TAMAMLADIK

Federasyon Başkanı Ferhat Sakallı yaptığı açıklamada “Kampta bilgilerin tazelenmesinin yanı sıra sezon öncesi kaynaşma da amaçlanmıştı, hakemlerimizle birlikte verimli bir kampı tamamladık” dedi. “Hakemlerimiz bilgilerini tazeleyerek yeni sezona hazırlandılar ayrıca geçen sezonun hep beraber değerlendirmesini yaptık” diyen Sakallı, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediğimiz kamp, sezona hazırlık amacıyla düzenlendi ve kamp çok verimli geçti, katılan tüm hakem ve eğitmenlerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

