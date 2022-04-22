Atletizmde hakem kursu düzenlendi

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Federasyon hakemlerin yenilikleri öğrenmesi ve mevcut bilgilerini güncellemesi adına Hakem Kursu düzenledi.

8 Nisan’da düzenlenen Çocuk Atletizmi ve Çocuk Koruma Programı’nın ardından federasyon 15 Nisan’da Antrenör Gelişim Semineri düzenlemişti. Atletizm Hakem Kursu ise 18-21 Nisan tarihlerinde teorik ve pratik olarak yapıldı. Kursta Türkiye Atletizm Federasyonu’ndan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Halil Oğuz ve Merkez Hakem Komitesi üyesi Cengiz Çiçek yer alarak eğitim verdi. Teorik derslerin Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yer alan Sporcu Eğitim Merkezi’nde yapıldığı kursta hakemler pratik çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlkokullar 1. Sprint Yarışları’nda yaparak kursu tamamladı.

