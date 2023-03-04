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Atletizm Federasyonu ikili temaslara başladı

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KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile yönetim kurulu üyesi Berk Tuna, İstanbul’da gerçekleşen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda Avrupa ülkelerinin yetkilileri ile görüşüyor

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Atletizm Federasyonu ikili temaslara başladı
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Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı ve İstanbul Ataköy Arena'da gerçekleşen 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye Atletizm Federasyonu’nun resmi davetiyle organizasyona katılan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ile yönetim kurulu üyesi Berk Tuna bir yandan 3. gününe girilen şampiyonayı takip ederken bir yandan da 47 ülkenin yer aldığı uluslararası yarışmada ikili temaslar gerçekleştiriyor.

K.Makedonya, Ermenistan ve Azerbaycan yetkilileri ile görüşüldü

Kıbrıs Türk atletizmi ve ülkemizin tanıtımı adına şampiyona kulislerinde lobi çalışması yapan Ferhat Sakallı ile Berk Tuna, Kuzey Makedonya Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Dejan Angelovski, Emenistan Atletizm Federasyonu Başkanı Robert Emmiyan ve Azerbaycan Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Meherrem Sultanzade ile ikili temaslar kurdu.

 Ülkemizde kamp yapılması için davet

Yapılan ikili görüşmelerde yetkililere, ülkemizdeki atletizmin yapısı ve sporcularımızın bu alandaki başarıları aktarılırken, özellikle Avrupa ülkelerinin KKTC’de kamp yapabilmesi ile ilgili iklim şartlarının uygunluğu, atletizme özel tesis ve malzemelerin yeterliliği, konaklama ve ulaşım noktasındaki kolaylıklar gibi imkanların bulunduğu belirtildi.

Ortak işbirliği için iletişim kanalları oluşturuldu

Bu bağlamda yapılan ikili ilişkilerin daha ileri düzeye taşınması adına ülkeler arası antrenör ve hakem gelişim seminerleri gibi karşılıklı işbirlikleri yapılabilmesi ile ilgili de konular konuşuldu.

Dejan Angelovski, Robert Emmiyan ve Meherrem Sultanzade ile oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmelerde yetkililerle karşılıklı iletişim kanalları kurulması için de önemli adımlar atıldı.

 Görüşmeler devam ediyor

Ferhat Sakallı ve Berk Tuna, 5 Mart’a kadar devam edecek olan şampiyonada birçok ülke yetkilisi ile görüşmelerine devam edecek.

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