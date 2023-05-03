banner913
banner932
Sivas'ta kazanan çıkmadı
Sivas'ta kazanan çıkmadı
2 0
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
Girne-Değirmenlik dağ yolunda trafik kazası.. 1 kişi hayatını kaybetti
14 0
 
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
“KKTC’nin tüm dünya tarafından tanınacağı günleri göreceğiz”
9 0
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
13 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
6 0
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
20 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
banner915

Atletizm dünyası yasta

banner476

Atletizm dünyası, olimpiyat madalyalı ABD'li atletler ToriBowie ile CalvinDavis'in ölüm haberleriyle sarsıldı

banner825
Atletizm dünyası yasta
banner931
Dünya Atletizm Birliğinden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Bowie ile 51 yaşındaki Davis'in vefat ettiği belirtilerek, sevenlerine, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilendi.
ABD'li sprinterToriBowie, 2016 Rio Yaz Olimpiyat Oyunları'nda üç kategoride madalya almıştı. Rio'da kadınlar 4x100 metre bayrakta altın, 100 metrede gümüş, 200 metrede bronz madalya kazanan Bowie, 2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda ise kadınlar 100 metrede altın madalyayı boynuna takmıştı.
1996 Atlanta Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 400 metre engellide bronz madalya kazanan Davis, bir yıl önceki Dünya Salon Şampiyonası'nda da 4x100 metre bayrak yarışında altın madalyaya ulaşmıştı.
İki sporcunun da ölüm nedenleri açıklanmadı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.