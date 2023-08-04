Aslıhan Türkiye ikinciliğine koştu

Atletizmde gelecek vaat eden atletlerden Aslıhan Kandil, Konya’da 200 metre branşında Türkiye ikincisi oldu

Ülke atletizminde son yıllarda gelişim kaydederek gelecek vaat eden atletlerden Aslıhan Kandil’den büyük bir başarı geldi. Genç atlet Konya’da düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası’nda 200 metre branşında Türkiye ikincisi oldu.Konya’da 3-4 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Turkcell 16 Yaş Altı (U16) - 18 Yaş Altı (U18) Türkiye Şampiyonası’na katılan KKTC Atletizm Federasyonu U18 Milli Takımında yer alan Aslıhan Kandil, 200 metre finalinde güçlü atletlerle yarıştı. Kandil elde ettiği 25.90’lık derecesi ile Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. Antrenörü Tuncay İbrahimzade nezaretinde gelişim gösteren Kandil, aynı zamanda 200 metrede kendi en iyi derecesini de Türkiye ikinciliği ile elde ederek gururlandırdı.